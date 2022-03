Рятуємося від убивчих речовин: що робити в разі хімічної атаки або аварії на підприємстві

Як діяти в разі хімічної атаки або викиду речовин через аварію на хімпідприємстві?

Російські окупанти продовжують усіма силами дестабілізувати ситуацію в Україні.

На черговому засіданні ООН представники РФ звинуватили нашу країну в нібито “виготовлянні біологічної зброї масового ураження”.

Звісно, у такі нісенітниці ніхто зі світових лідерів не повірить, от тільки тепер варто бути готовими до того, що вороги можуть атакувати нас хімічною зброю у відповідь на наші вигадані ними ж дії.

Розповідаємо, що робити в разі хімічної атаки або аварії на підприємстві.

Обов’язково беріть із собою аптечку з усіма ліками першої потреби.

Ваш одяг для виходу на вулицю має бути максимально щільним.

За можливості закрийте всі ділянки тіла, аби шкіра не контактувала з повітрям.

Аби захистити дихальні шляхи, користуйтеся протигазом або спеціальними пов’язками з вати й марлі, змочені водою.

Маски додатково можна занурити у 2-5% розчин соди з водою, якщо відбувся викид хлору або ж у суміші води й оцту, якщо є небезпека ураження аміаком.

Під час хімічної атаки не використовуйте ліфт, обережно спускайтеся сходами в будинку.

Після того, як покинули приміщення, не торкайтеся нічого на вулиці й не контактуйте із водою, адже все навколо може бути ураженим хімічними речовинами.

Їсти й пити на вулиці також суворо заборонено в такій ситуації.

Якщо відомо, що внаслідок аварії чи атаки повітря уражене хлором, намагайтеся рухатися найвищими ділянками на вулиці, якщо ж відбувся викид аміаку — пересувайтеся низинами.

Під час руху вулицею йдіть поперед потоку вітру та якомога швидше полишайте основну зону ураження.

Бережіть себе й заздалегідь готуйтеся до будь-якого розвитку подій!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як урятуватися під час обвалу будинку.

Фото: Pexels

