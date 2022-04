Хто та як може отримати зброю під час війни в Україні

Усе, що потрібно знати про отримання зброї в умовах повномасштабної війни в Україні.

З початком бойових дій українці згуртувалися, як ніколи раніше.

Під військкоматами вишиковуються довжелезні черги з охочих боронити Батьківщину, а щоб потрапити в тероборону, потрібно чекати не один тиждень.

Деякі цивільні навіть готові самостійно знищувати окупантів, отримавши зброю від держави.

Відтак, у багатьох виникає питання: хто ж має право на отримання засобів захисту та боєприпасів під час війни.

Асоціація жінок-юристок ЮрФем розповіла, хто та за яких умов може отримати зброю під час бойових дій.

Отримання зброї здійснюється відповідно до правил, затверджених у трьох документах:

Наказ МВС України “Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану” від 01.03.2022;

Закон України “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України” від 03.03.2022;

Наказ МВС України “Про затвердження Порядку видачі вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільним особам, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав” від 07.03.2022.

В умовах воєнного стану на зброю та боєприпаси можуть розраховувати громадяни України особи без громадянства, що законно перебувають в Україні, а також іноземці.

Отриману зброю можна використовувати для стримування збройної агресії РФ або інших держав, а також проти окремих осіб, що здійснюють збройну агресію проти нашої країни.

Важливо зазначити, що людина не несе кримінальної відповідальності за застосування цивільної зброї на підставах, визначених законом.

До речі, громадяни також можуть використовувати спортивну, мисливську, гладкоствольну, комбіновану зброю, а також боєприпаси до неї в рамках визначеного порядку.

Аби отримати зброю законно, потрібно особисто подати письмову заяву про участь у боротьбі зі збройною агресією та видачу вогнепальної зброї й/або боєприпасів до неї, показавши документ, що посвідчує вашу особу.

За наявності варто подати й копію військового квитка, пенсійного посвідчення військової служби чи правоохоронного органу, члена громадського формування або наявного вже дозволу на зброю, а також іншого документу, що підтверджує факт досвіду користування зброєю.

Заявку розглядають протягом доби з моменту подачі.

До речі, якщо в біографії цивільної особи наявні відомості про порушення публічного порядку, домашнє насильство, керування авто напідпитку, підозру у вчиненні кримінального злочину, судимість за вчинення тяжкого злочину або перебування в державного розшуку, зброю також не видадуть.

Цивільні особи, що отримали зброю під час бойових дій, повинні здати її протягом 10 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Вогнепальну зброю та невикористані боєприпаси для неї слід повернути органам Національної поліції України.

За умови викрадення або втрати вогнепальної зброї та невикористаних боєприпасів до неї, що підлягають поверненню, слід подати відповідну заяву.

Органи Національної поліції України приймуть її та внесуть відповідну інформацію щодо розшуку зброї до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».

