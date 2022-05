Розпізнаємо за звуками: як відрізнити ППО від ракети та ворожого літака

Як розпізнати ППО, ракети й літак за звуками?

Від початку повномасштабного наступу РФ українці перетворилися на військових експертів: у деяких регіонах люди здатні визначити вид зброї ще до того, як вона кудись прилетить.

Однак таку важливу суперздібність опанували не всі.

Аби знати, чи варто тікати якомога швидше в укриття, варто вміти розрізняти різні звуки під час війни.

Розповідаємо, як за звуками визначити роботу ППО, артилерію, ворожі ракети та реактивні системи залпового вогню.

Під час пострілів зі Смерчів та Градів чутно характерний шурхіт, що повторюється кілька разів, оскільки установки випускають кілька ракет поспіль.

За хороших погодних умов ці звуки можна почути навіть на значній відстані.

Якщо схожі звуки добре чутно, ви ризикуєте потрапити в зону ураження, тож варто якомога швидше дібратися сховища.

Цього часу вистачить, аби впасти в якесь заглиблення або яму, якщо ви перебуваєте на відкритому просторі.

До речі, впізнати роботу РСЗВ (реактивної системи залпового вогню) можна й за яскравими спалахами в небі вночі або за димними слідами від ракет вдень.

Літак визначити досить просто: зазвичай під час польоту в небі лунає гудіння.

Якщо гудіння досить гучне, то ворожий апарат перебуває на невеликій відстані від вас.

У такому випадку слід якомога швидше сховатися в підземному укритті або навіть у ванній кімнаті вдома, аби не потрапити під бомбардування.

Варто зазначити, що літак може бути й не ворожим, однак відрізнити український літак від окупантського за звуком неможливо, тож тікати треба в будь-якому випадку.

Автомати або кулемети загалом мають звук різкий характерний звук, що ритмічно повторюється.

Якщо ви чуєте такі звуки, за жодних обставин не покидайте приміщення або підземне укриття, у якому ви перебуваєте.

У разі обстрілів з такого виду зброї вдома краще ховатися в кімнаті без вікон (у ванній кімнаті чи в коридорі).

Фото: Pixabay

