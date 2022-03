Допомога кожного важлива! Що ви можете зробити, аби наблизити перемогу

Як кожен може допомогти Україні.

Нині кожен українець сконцентрувався на підтримці.

Хтось вступає до лав ЗСУ чи ТРО. Хтось приєднується до волонтерських організацій.

Однак якщо ви не на передовій, це не означає, що ви не здатні протидіяти війні в інший спосіб.

Genesis розповідає, що кожен може робити, щоб наблизити день перемоги швидше.

Підтримати українську армію можна, переказавши кошти до одного із найбільших фондів допомоги українським військовим, “Повернись живим”.

Підтримати армію з картки будь-якого банку:

IBAN: UA223226690000026007300905964

ЄДРПОУ: 39696398

Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим»

Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям.

Або за прямим посиланням.

Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Банк: Національний банк України

МФО: 300001

Рахунок: UA843000010000000047330992708

Код ЄДРПОУ: 00032106

Отримувач: Національний банк України

Долучитись до волонтерства, щоби допомогти військовим та цивільним, можна:

Протягом години надійде лист на електронну пошту із проханням підтвердити свою реєстрацію у волонтери.

Наприклад, https://t.me/VolunteerTalksKyiv

Що таке тероборона?

Це місцеве об’єднання громадян, чиє основне завдання — захищати від ворога місто, критичну інфраструктуру, виявляти диверсантів, які можуть працювати в місті.

Як приєднатись?

Завітайте до найближчого ТЦК та СП (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) з паспортом та ідентифікаційним номером.

Актуальні адреси у вашому місті:

https://sprotyv.in.ua/

Навіть якщо ви не можете долучитись до лав ЗСУ або тероборони, ви здатні допомогти країні!

Ваша зброя — комп’ютер у ваших руках.

Якщо ви розробник, кіберспеціаліст, дизайнер, копірайтер, діджитал-маркетолог, таргетолог тощо — долучайтесь до Телеграм-каналу IT-армії, яку ініціювали Мінцифри.

Що робити, якщо виявили фейк у дописі на сторінках Instagram чи Facebook?

Знайдіть посилання, що його спростовує та напишіть автору публікації.

Що робити, якщо знайшли канал, що розповсюджує фейки?

Повідомте про це Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Головне пам’ятайте, що ваша допомога важлива!

Фото: Рexels

