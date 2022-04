The Washington Post і не тільки: які закордонні ЗМІ надали безкоштовний доступ українцям

Добірка іноземних ЗМІ, що надали безкоштовний доступ до своїх новин українцям.

Російські окупанти воюють проти нас не тільки на полі бою, а й на інформаційному фронті.

У період повномасштабної війни вкрай важливо мати доступ до перевірених джерел новин, аби не стати жертвою пропаганди й фейків, які створюють вороги.

Щоб мати повноцінну картину реальності в голові, а також дивитися на ситуації під різним кутом, варто читати й те, що пишуть закордонні колеги українських журналістів.

Цілий ряд авторитетних видань відкрив доступ для читачів з України, тож тримати руку на пульсі стане ще легше.

Розповідаємо, які закордонні ЗМІ надали українцям можливість безкоштовно отримувати інформацію.

Авторитетне американське видання з багаторічною історією зробило доступ до своїх матеріалів безкоштовним для всіх українців.

Варто зазначити, що такі пільги ЗМІ вводить уперше.

Поки термін дії безкоштовного доступу точно не вказаний.

Протягом останнього місяця видання удвічі активніше публікує статті на сайті, тож навіть найвибагливіший читач знайде щось цікаве для себе.

Усі українці можуть отримувати контент безкоштовно.

Усі найважливіші репортажі стали безкоштовними для перегляду в Україні.

Культове видання надало безкоштовний доступ до інформації всім користувачам з України.

До речі, безоплатно читати їхні статті можуть і українські біженці, що вимушено опинилися за кордоном.

Однак у яких саме країнах діятиме пільга та скільки вона триватиме, видання поки не уточнює.

Аби оформити безоплатний доступ, достатньо зареєструватися на сайті ЗМІ та обрати у відповідному полі регіон Україна.

Українці, що перебувають за кодоном, можуть скористатися VPN і в ньому також обрати регіон Україна.

Така процедура займає всього-на-всього кілька хвилин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати фейк.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.