Законний перетин кордону: кому з чоловіків можна виїжджати з України під час війни

Які є винятки для чоловіків, що хочуть виїхати закордон під час війни?

Жахливі бойові дії розділили мільйони українських сімей на невизначений термін.

Поки жінки з дітьми тікають якомога далі від обстрілів і тимчасово оселяються за межами України, чоловіки залишаються вдома, аби в разі потреби боронити рідну землю від загарбників.

Через уведення воєнного стану всім чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати Батьківщину.

Однак, існують певні винятки.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла, кому з чоловіків усе ж можна виїжджати закордон під час війни.

Покинути межі України за умов воєнного стану мають право:

Виїзд також дозволено тим, хто має посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, або висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Крім того, можуть перетинати кордон водії вантажівок або залізничного транспорту, якщо вони здійснюють міжнародні перевезення або перевезення для потреб Збройних Сил України.

Виїхати зможуть і водії, що везуть медичні вантажі або гуманітарну допомогу.

Щоб отримати дозвіл на перетин кордону, водіям слід звернутися до Міністерства інфраструктури України або до обласної, Київської міської військової адміністрації.

Надалі прийняте рішення про бронювання поданих осіб передається до Адміністрації Державної прикордонної служби для врахування під час виїзду та в’їзду в Україну чоловіків.

Чоловікам, що покидають рідні міста, проте залишаються в Україні, слід стати на військовий облік протягом доби з моменту переїзду на нове місце.

