Не втрачати надії: добірка сервісів для пошуку зниклих під час війни людей

Сервіси для пошуку людей, що зникли під час бойових дій.

Повномасштабна війна розлучила мільйони сімей.

Люди намагаються врятувати життя всіма способами: вони евакуюються до безпечніших областей, тижнями переховуються в бомбосховищах.

Деяких цивільних окупанти взагалі силоміць вивозять до Росії.

У такі непрості часи дуже легко втратити зв’язок з рідними, однак не варто занепадати духом та втрачати надію на їхнє знайдення.

Розповідаємо, які сервіси можуть допомогти під час пошуку зниклих рідних в умовах війни.

Телеграм-канал Пошук зниклих допоможе знайти дітей та дорослих, з якими ви втратили зв’язок під час військового вторгнення РФ.

Спеціальні хештеги допоможуть легко орієнтуватися та знаходити назви потрібних міст.

Пошук Україна 2022 — ще один корисний Telegram-канал, який дозволяє шукати людей по всій країні.

Користувачам потрібно попередньо заповнити спеціальну Google-форму.

Заявку отримають волонтери та бійці з тероборони, які долучаться до пошуків.

Шукати людей допомагають і спеціальні боти в Телеграмі.

Один з них — бот Знайди рідних, створений за ініціативи «Міжнародної асоціації кібербезпеки» та інших громадських організацій”.

Національне інформаційне бюро також надає інформацію про зниклих цивільних та військових через спеціальний бот, у якому можна знайти дані загиблих, полонених та депортованих людей.

Знайти людину, яка зникла в Харкові, може допомогти Надія-бот.

Тим, хто шукає зниклих у передмісті Києва та в Київській області, допоможе окремий бот Шукаю рідних Київська область.

За жодних обставин не втрачайте надію, якщо ви втратили зв’язок із близькими.

Саме надія дає сили для пошуків!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди звертатися, якщо втрачено зв’язок із близькою людиною під час війни.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.