Символ боротьби: чим запам’ятався Іван Дзюба Україні та світу

22 лютого не стало визначної постаті в українській історії — дисидента-літературознавця Івана Дзюби.

Йому вдалося вистояти під гнітом радянських репресій і стати легендою за життя.

Його ламали, цькували, заарештовували, та залізний дух таки переміг ворогів.

Він став одним із перших дисидентів, які не боялися відкрито говорити про речі, що замовчувалися роками.

Розповідаємо, чим запам’ятався Іван Дзюба українцям і всьому світові та чому його ім’я назавжди увійде в історію.

Доля підкинула майбутньому Герою України випробування на самому початку життя.

Іван народився в 1931 році, незадовго до початку одного з найстрашніших періодів для мільйонів українців.

Дзюба колись ділився спогадами про ті страшні часи й розповідав, що його сім’ї доводилося їсти перетерту кору, а матері, яка працювала санітаркою — щодня рятувати людей, виснажених від голоду.

Проте справжню історію знущання з рідного народу дисидент почав вивчати значно пізніше.

Про ті події не було заведено згадувати, а радянська влада усіма силами намагалася їх стерти з пам’яті очевидців.

Маленькому хлопчикові вдалося вижити, проте це був далеко не останній раз, коли йому доводилося перебувати на межі життя й смерті.

Дух борця остаточно став вириватися на волю, коли Дзюба вступив в Донецький педагогічний інститут на факультет російської філології.

Тоді хлопець ще не міг назвати себе повноцінним націоналістом, та відчуття постійної несправедливості не давало йому “розправити крила”.

Він постійно намагався заступатися за тих, кого принижують без вагомих причин.

Поки всі покірно мовчали, у голові Івана відбувався справжній переворот, який згодом змінив не тільки його життя, а й усієї України.

Столичне життя, до якого Дзюбі довелося звикати після вступу до Інституту літератури імені Шевченка, подарувало йому нові знакові знайомства.

Він став членом Клубу творчої молоді, до якого входили Іван Світличний, Ліна Костенко, Іван Драч, Євген Сверстюк, Василь Симоненко й інші відомі “шістдесятники”.

Цей молодіжний осередок по-справжньому сколихнув Київ після проведення літературних вечорів, а також акцій ушанування пам’яті Лесі Українки й перепоховання Тараса Шевченка.

Тоді не влада намагалася зробити так, щоб українці навіть думки не мали про свою ідентичність, а про таку показову боротьбу із гнітом ніхто й мріяти не міг.

Кінокартина “Тіні забутих предків” стала справжньою революцією.

Та дисидентам і тут вдалося підлити масла у вогонь боротьби за свою ідентичність.

Вони всіма силами намагалися пробудити розум людей, який радянська влада так старанно заморожувала протягом десятиліть.

За цю витівку дисидент уже вдруге поплатився доволі успішною роботою.

Та кар’єра для молодого героя була менш важливою за проукраїнську ідеологію.

Доленосна для Івана праця, що стала причиною його арешту.

У своєму творі Дзюба, хоч і спирався на постулати радянської ідеології, відверто критикував намагання влади повністю асимілювати всі народи й називав такий задум абсурдним.

Після такого партійне керівництво, звісно, більше не могло закривати очі на витівки молодого дисидента.

Він публічно визнав свою провину й вийшов на волю, але по-справжньому вільним від цього не став.

За ним продовжувати слідкувати, друзі відверталися, а душа боліла від спогадів про удавану зраду своїх ідей.

Він не став посіпакою радянської влади після виправдання, як хтось може подумати.

Його літературні роботи продовжували викликати резонанс у суспільстві.

У 2001 Леонід Кучма нагородив Івана Дзюбу орденом Героя України за визначні трудові досягнення й заслуги перед Україною у розбудові її державності та відродженні національної духовності. Йому на той час було 70 років.

Окрім своєї дисидентської діяльності, публіцист прославився ще й науковими досягненнями.

За часів незалежності України Дзюба встиг попрацювати академіком-секретарем Відділення літератури, мови, мистецтвознавства НАН України, стати співголовою Головної редакції Енциклопедії сучасної України, а також очолити Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Він написав майже 20 книг, у яких оспівував і досліджував рідну мову, мистецтво, літературу й культуру.

Фото: Національна академія наук України

