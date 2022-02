Милозвучна й незламна: ТОП-7 цікавих фактів про українську мову

21 лютого по всьому світу святкують День рідної мови.

Ця дата стала знаковою не випадково.

Рівно 70 років тому в Бангладеші розстріляли студентів, що вийшли на акцію протесту, аби захистити мову бенгалі й домогтися її визнання на державному рівні.

Вони загинули в боротьбі за свою національну ідентичність, увійшовши в історію справжніми героями.

Українцям також довелося добряче поборотися за “солов’їну”.

Радянська влада всіма силами намагалася знищити, розтоптати й висміяти українську, не залишивши навіть згадку про неї.

Та наша мова вистояла під гнітом і відродилася, немов фенікс.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе 10 цікавих фактів про українську мову, яку вкотре підтвердять її унікальність і красу.

Українська мова виділяється з-поміж інших не тільки своєю милозвучністю, а й багатством на синоніми.

Можливо, саме тому багатьом легше й цікавіше читати тексти вітчизняних письменників.

Більшість слів у нашій мові мають по кілька замінників.

До речі, “Короткий словник синонімів української мови” містить понад 4000 тисячі синонімічних рядів, тільки уяви собі!

А слово “бити”, наприклад, має аж 45 відповідників.

Зменшувальні й пестливі форми надають нашій мові особливої зворушливості.

Чимало мов інших народів можуть тільки позаздрити кількості українських “милих” слів.

Навіть ворогів українці у своєму гімні ласкаво назвали “воріженьками”!

Ми рідко замислюємося над тим, скільки насправді всього слів налічує українська.

Більшості з нас вистачає власного словникового запасу, аби доносити до інших думки.

Та ніколи не пізно розширювати межі своїх знань!

Сучасна українська мова має аж 256 тисяч слів.

Російська, для порівняння, налічує лиш 150 тис. мовних одиниць.

Ще один цікавий факт: найбільше слів у нашій мові починає літера “п”.

Аби порахувати їхню точну кількість, знадобиться не одна година, а може й не одна доба.

А от найменше мовних одиниць розпочинаються з літери “ф”.

Варто зазначити, що більшість таких слів є іншомовними.

Українську можна почути не тільки на батьківщині, а й у багатьох віддалених куточках світу.

Вона налічує понад 40 мільйонів носіїв!

Мабуть, саме через це ворогам так і не вдалося знищити нашу рідну мову.

Бо ж перемогти таку кількість людей, що носять її не тільки в голові, а й у серці, просто неможливо!

Ще один цікавий мовний феномен.

Паліндромами, або дзеркальними словами, називають мовні одиниці й фрази, що можна прочитати справа наліво й навпаки, при цьому їхній сенс від цього не зміниться.

“Солов’їна” має два відомих паліндроми: ротатор і тартрат.

Можливо, ти згадаєш щось іще?

Часом від одного погляду певні слова стає страшно: вони видаються надзвичайно довгими й складними для вимови.

Але навіть такі сполучення літер (здебільшого іншомовні, до речі) програють справжньому гіганту: слову, до складу якого входять аж 30 літер!

Назва хімікату “дихлордифенілтрихлорметилметан” може замінити будь-яку скоромовку й добряче потренувати твій язик!

Фото: Unsplash

