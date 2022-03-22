Хороші новини з дипломатичного фронту: як світ продовжує підтримувати Україну

Як світ підтримує Україну під час повномасштабної війни?

Після початку бойових дій на території всієї України наші громадяни об’єданлися, як ніколи раніше, аби разом дати відсіч окупантам.

Не залишилась осторонь і світова спільнота: увесь захід продовжує підтримувати нашу Батьківщину й завдавати Росії дипломатичних ударів.

РФ вже давно програла на міжнародному фронті, а зовсім скоро зазнає й нищівної поразки у війні з Україною.

Розповідаємо, які перемоги здобула Україна на світовій дипломатичній арені за останній час.

Як світ продовжує підтримувати Україну під час повномасштабної війни?

Грошова підтримка

Незабаром на Україну чекає пів мільйона євро допомоги від ЄС.

Про це заявив представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Однією з ключових тем на наступному саміті Європейської ради та Великої сімки стане Фонд солідарності з Україною.

Володимир Зеленський продовжує обговорювати з партнерами важливі питання щодо українських позицій перед зустрічами в Брюсселі.

Відтак, президент України вже встиг поговорити телефоном із президентом Франції Емманюелем Макроном та премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте

Санкції не закінчуються

Хвиля руйнівних санкцій у відповідь на агресію Росії не тільки не зупиняється, а й продовжує набирати обертів.

Лідери Італії, Франції, ФРН, Великої Британії та США підтвердили свої наміри підтримувати нашу державу в питаннях економіки, дипломатії та військових справ.

Посилення ізоляції окупантів

РФ продовжує стабільно втрачати свої позиції на всіх ринках.

Відтак, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings ідкличе кредитні рейтинги всіх російських компаній та організацій, а платформа YouScan для проведення аналітики соціальних мереж повністю припинила діяльність у Росії.

Компанія заявила, що більше свої продукти не продаватиме, а наявних клієнтів обслуговуватиме до закінчення терміну дії контрактів.

Логістична компанія Maersk, що належить Данії, також повністю закриває бізнес у РФ та продає свої активи.

Ну й куди ж без банків: французька банківська група BNP Paribas згортає новий бізнес на території країни-агресора.

Приємними новинами нещодавно порадував українців і Генштаб ЗСУ, який повідомив, що через руйнівні санкції в Росії призупинена робота найбільших підприємств, які виробляли та ремонтували бронетехніку.

Підтримка з усіх куточків світу

Увесь світ продовжує допомагати нам усім, чим може.

Європейська асоціація зоопарків і акваріумів потурбувалась про українські зоопарки, які постраждали від бойових дій, і зібрала понад 600 тисяч доларів на допомогу.

Не залишився осторонь й італійський гурт Maneskin, який відмовився від туру в Росії й висловив підтримку українцям у своїх соцмережах.

Європейці також продовжують постачати нам гуманітарну допомогу.

Відтак, французька асоціація Heureux comme le 5 доправила до України 21 тонну з допомогою.

Нагадаємо, раніше ми публікували список санкцій, які наклали на Росію через наступ на Україну.

Фото: Pexels

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