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Video: Європа озброюється. Чим ЄС захищатиметься у разі атаки Кремля

Не залишаючи спроб домовитися з Путіним, Європа стрімко озброюється. Європейські країни лише за останні кілька місяців витратили на танки, літаки та ракети десятки мільярдів доларів. Такого стрімкого переозброєння континент не бачив уже кілька десятиліть. Але з іншого боку — і такого шаленого агресора, як путінська Росія, теж не було вже давно. Побита фраза вчить нас, що дипломатія — це мистецтво замовляти зуби ворогові, поки шукаєш камінь, яким потім цими зубами рушиш. Причому, за нинішніх умов, розмовляючи з ворогом — реальним чи потенційним — можна й не приховувати, що готовий відбиватимешся від нього всіма доступними способами. Ось, наприклад, французький президент Емманюель Макрон. [read_more_news] Він, з одного боку, зображає з себе друга ну або хоча б розуміє партнера Путіна: їздить до нього в гості, регулярно телефонує, навіщось навіть повторює російську пропагандистську нісенітницю про те, що НАТО обдурив Росію, коли затіяв розширення на Схід. Але з іншого — відкрито говорить про небезпеку, яка походить від свого нібито друга. Якою зброєю оборонятиметься Європа? Скільки саме ЄС витратив на нову техніку? Невже це змусить Путіна схаменутися? Детальніше дивіться в сюжеті Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у різних країнах підтримують Україну. Фото: Pexels

Європа озброюється. Чим ЄС захищатиметься у разі атаки Кремля
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Не залишаючи спроб домовитися з Путіним, Європа стрімко озброюється.

Європейські країни лише за останні кілька місяців витратили на танки, літаки та ракети десятки мільярдів доларів.

Такого стрімкого переозброєння континент не бачив уже кілька десятиліть.

Але з іншого боку — і такого шаленого агресора, як путінська Росія, теж не було вже давно.

Побита фраза вчить нас, що дипломатія — це мистецтво замовляти зуби ворогові, поки шукаєш камінь, яким потім цими зубами рушиш.

Причому, за нинішніх умов, розмовляючи з ворогом — реальним чи потенційним — можна й не приховувати, що готовий відбиватимешся від нього всіма доступними способами.

Ось, наприклад, французький президент Емманюель Макрон.

Також по темі: Європа відвернеться від Кремля? Чому саме зараз і чи виграє від цього Україна Новий перерозподіл сил. Європа і США стануть ворогами, а Китай захопить світ? Агресією й натиском: як Кремль зазвичай розпалює військові конфлікти

Він, з одного боку, зображає з себе друга ну або хоча б розуміє партнера Путіна: їздить до нього в гості, регулярно телефонує, навіщось навіть повторює російську пропагандистську нісенітницю про те, що НАТО обдурив Росію, коли затіяв розширення на Схід.

Але з іншого — відкрито говорить про небезпеку, яка походить від свого нібито друга.

Якою зброєю оборонятиметься Європа?

Скільки саме ЄС витратив на нову техніку?

Невже це змусить Путіна схаменутися?

Детальніше дивіться в сюжеті Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у різних країнах підтримують Україну.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Європа озброюється. Чим ЄС захищатиметься у разі атаки Кремля / 24.02.2022 11:10
24.02.2022 11:10

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