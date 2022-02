Європа озброюється. Чим ЄС захищатиметься у разі атаки Кремля

Не залишаючи спроб домовитися з Путіним, Європа стрімко озброюється.

Європейські країни лише за останні кілька місяців витратили на танки, літаки та ракети десятки мільярдів доларів.

Такого стрімкого переозброєння континент не бачив уже кілька десятиліть.

Але з іншого боку — і такого шаленого агресора, як путінська Росія, теж не було вже давно.

Побита фраза вчить нас, що дипломатія — це мистецтво замовляти зуби ворогові, поки шукаєш камінь, яким потім цими зубами рушиш.

Причому, за нинішніх умов, розмовляючи з ворогом — реальним чи потенційним — можна й не приховувати, що готовий відбиватимешся від нього всіма доступними способами.

Ось, наприклад, французький президент Емманюель Макрон.

Він, з одного боку, зображає з себе друга ну або хоча б розуміє партнера Путіна: їздить до нього в гості, регулярно телефонує, навіщось навіть повторює російську пропагандистську нісенітницю про те, що НАТО обдурив Росію, коли затіяв розширення на Схід.

Але з іншого — відкрито говорить про небезпеку, яка походить від свого нібито друга.

Якою зброєю оборонятиметься Європа?

Скільки саме ЄС витратив на нову техніку?

Невже це змусить Путіна схаменутися?

Фото: Pexels

