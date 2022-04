Вміти адаптуватися та говорити “ні”: як планувати життя в умовах невизначеності

Як будувати плани у період загальної невизначеності?

За мирних часів більшість українців могла чітко уявити своє життя через певний проміжок часу.

Однак із початок повномасштабних бойових дій усе змінилося.

Наш звичний темп життя перетворився на шалені непідконтрольні нам гойдалки, які з кожним днем коливаються все більше.

Навіть у такій складній ситуації варто заздалегідь визначати свої перспективи, аби бажання боротися за мрію не згасало.

Розповідаємо, як будувати плани на життя в умовах нестабільності та невизначеності.

На щастя, люди наділені неймовірною здібністю бути толерантними до будь-яких життєвих ситуацій.

І цю нашу можливість вкрай важливо розвивати.

Часом вона виявляється під час кризових подій, коли потрібно надзвичайно швидко приймати рішення, адже іншого виходу немає.

Саме таким чином ми вчимося толерувати невизначеність, адже завдяки нашій тактиці, нестабільність перестає нас лякати.

Відчуття втрати контролю над ситуації дискомфортне, але з ним варто навчитися жити.

Потрібно усвідомити той факт, що ми не можемо змінити події, на які не впливаємо, тому немає сенсу через них переживати.

Не слід намагатися все вирахувати, адже в теперішній воєнних реаліях цього неможливо зробити.

Під час планування життя ми певним чином постаємо перед вибором, який дуже важко зробити.

Коли ми у віддаленій перспективі кажемо “так”, це автоматично означає відмову іншим рішенням.

Зазвичай нам хочеться всього й одразу, тож відмовляти дуже важко, але потрібно.

Не будьте жадібними у своїх бажаннях та правильно розставляйте пріоритети.

Будувати плани на майбутнє в умовах невизначеності та невідомості вкрай складно, однак чому б не спробувати жити не за обставинами, а за власними визначеними цінностями й принципами?

Саме наші життєві засади можуть визначати важливі речі та скеровувати нас.

Такими цінностями можуть бути стосунки з близькими людьми, які потребують підпорядкуванню добробуту цих людей.

Визначте, заради чого ви живете.

Події навколо можуть змінюватися, але сенс існування залишатиметься тим самим.

Він і стане основою ваших подальших планів.

Фото: Pexels

