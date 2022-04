Почати з листого аркуша: як пристосуватися до життя на новому місці

Як почати нове життя після вимушеного переїзду?

Страшна й кривава війна зруйнувала домівки тисяч українців та змучила беззахисних людей тікати від постійних обстрілів якомога далі.

Часом переселенцям може здаватися, що всі їхні плани та мрії залишилися під руїнами розтрощених осель.

Пристосуватися до нових умов життя на новому місці важко, однак цілком можливо.

Волонтери не зможуть допомагати вам постійно, тож у певний момент потрібно буде знову брати контроль над ситуацією до своїх рук.

Розповідаємо, із чого почати, аби продовжити жити на новому місці.

Почати слід із найнеобхіднішого: займись пошуком роботи.

Цей процес допоможе відволіктися від нав’язливих думок про війну, а також заробити власні кошти, завдяки яким ти почуватимеш себе впевненішим або впевненішою.

