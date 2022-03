План Кремля провалився. Коли завершиться війна в Україні – прогнози експертів

Прогнози експертів щодо закінчення війни в Україні.

Попри те, що плани Кремля захопити Україну за лічені дні не справдилися, окупанти зруйнували життя мільйонів українців.

Тисячі людей щодня виїжджають з рідних міст і прощаються з рідними без розуміння, коли вони знову зможуть обійнятися.

Та попри весь біль і відчай, здаватися зарано, адже це жахіття неодмінно закінчиться.

Експерти вже не бояться робити припущень щодо кінця війни.

Керівник журналістської розслідувальної організації Bellingcat Христо Грозєв, колишній командувач армії США в Європі Беа Ходжес та радник голови Офісу президента Олексій Арестович вже поділилися своїми прогнозами щодо того, коли Росія нарешті програє.

Детальніше читай у матеріалі.

На думку Грозєва та Ходжеса Росія не навіть не припускала, що її бліцкриг із тріском провалиться.

Зараз військовим РФ не вистачає ані їжі, ані боєприпасів, ані пального.

Вони вже починають захоплювати домівки мирного населення, аби дістати провізію.

До того ж, не варто забувати й про підтримку Заходу.

Ходжес в ефірі на телеканалі MSNBC зазначив, що за умови посилення санкцій проти Росії, країна-агресор втратить здатність продовжувати бойові дії вже за 10 днів.

Окупанти б’ють по домівках мирного населення, аби залякати нас, але цим вони тільки показують свою жалюгідність, на думку генерала у відставці.

Грозєв не побоявся висунути припущення щодо теперішньої ситуації в Москві:

Внутрішній розкол РФ неабияк зіграє на руку Україні.

Росіяни вже починають вести підпільну війну проти своїх посіпак: нещодавно під арешт узяли генерал-полковника Сергія Бєсєдіна, що керував п’ятою службою ФСБ й відповідав за зовнішню розвідку.

За словами Грозєва, його джерела повідомляють, що тепер ГРУ намагається перекласти всю вину за невдале вторгнення в Україну на ФСБ.

Як і в радянські часи, Кремль розпочав внутрішні репресії.

За словами генерала у відставці Грозєва, російські військові потрапити в замкнуте коло.

Навіть ті, хто хоче здатися, не мають змоги відступити якнайшвидше, адже їх лякають кадировці, що знищуватимуть всіх дезертирів, а з іншого боку на них чекають ЗСУ, готові атакувати.

Експерт висунув два можливих варіанти розвитку подій.

У першому РФ розв’яже всі питання з Україною дипломатичним шляхом, значно зменшивши свої початкові вимоги.

Другий варіант: шалений Путін може вдатися до маніпуляції та вдарити по цивільному населенню неконвенційною зброєю, аби змучити нашу державу піти на компроміс.

Якомога швидше закінчення війни в інтересах диктатора, тож можна очікувати на кінець вторгнення найближчими днями.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович також поділився своїми прогнозами щодо закінчення бойових дій.

За його словами, Росія досягне компромісу з Україною не пізніше, ніж на початку травня.

Проте це найпесимістичніший варіант.

За бажання російської сторони, мир може настати й протягом 1-2 тижнів.

Відповідно до іншого припущення Арестовича, РФ скористається сирійцями для “другого раунду”.

ЗСУ знищать і їх на початку квітня, що змусить Путіна нарешті визнати поразку.

Увесь цивілізований світ активно виступає проти бойових дій.

Десятки країн готові стати посередниками в перемовинах між Росією й Україною.

За підтримки майже всієї планети ми точно вистоїмо!

Отож, вірте в нашу перемогу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підтримати економіку України під час війни.

Фото: Unsplash

