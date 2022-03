Як допомогти дітям, які залишились без дорослих під час війни? Питання і відповіді

Як допомогти дитині, яка залишилась без супроводу дорослих, в період воєнного стану в Україні.

Невимовно болісно дивитись, як під час війни страждають діти. Дехто втрачає батьків та опікунів під час активних бойових дій.

Небайдужі українці та іноземці хочуть їх прихистити та допомогти, однак не всі знають, як правильно діяти і куди звертатись.

Тож в Телеграм-каналі Офісу президента України дали чіткі роз’яснення, що робити в складних ситуаціях та як допомогти дітям, що залишились без дорослих.

Усиновлення дітей призупинено у зв’язку з неможливістю забезпечити дотримання законодавства та безпеки дітей.

Ні. Процедура усиновлення призупинена.

Про таку дитину необхідно невідкладно повідомити підрозділ Національної поліції/Службу у справах дітей.

Якщо ви чи дитина знаходитесь за межами України необхідно терміново повідомити консульську установу України в державі вашого перебування.

Залиште свою заявку у чат-боті “Дитина не сама” @dytyna_ne_sama_bot

З вами зв’яжуться спеціалісти служби у справах дітей та визначать подальші дії.

Ні, не може.

Після опрацювання заявки (до 5 днів), у разі наявності дитини без супроводу дорослих, вам буде повідомлено та будуть надані пояснення, що необхідно зробити.

Іноземна організація, за наявності рекомендації органу місцевої в0лади її країни, може забезпечувати прийом та тимчасове розміщення дітей у супроводі батьків або законних представників.

Важливо пам’ятати: діти можуть бути тимчасово розміщені в іншій країні тільки разом із законним представником. Якщо ви є представником організації, яка готова тимчасово розмістити дітей з України, залиште заявку у чат-боті “Дитина не сама”.

Може прийняти за умови невідкладного повідомлення та погодження консульської установи України.

Після настання миру в Україні та відновлення роботи органів, які уповноважені приймати рішення щодо усиновлення дітей.

Усиновленню підлягають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які визначені такими в установленому порядку (є документ, який підтверджує статус), та перебувають на обліку дітей, які можуть бути усиновленими.

Дитина без супроводу дорослих, тимчасово влаштована в сім’ю громадян України, не може бути вивезена за кордон без дозволу військової адміністрації за місцем перебування дитини.

Фото: Unsplash

