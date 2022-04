Не соромтеся просити про допомогу! Як діяти, якщо в дорозі закінчилося пальне

Що робити, якщо в дорозі закінчився бензин?

Далекоглядні й відповідальні водії завжди возять із собою запасну каністру пального, аби авто не стало під час поїздки.

Однак в умовах війни не в усіх є можливість купити пальне із запасом.

Зрештою, людський фактор ніхто не скасовував: кожен може забути підзаправитися або набрати бензин у тару.

Якщо горюче скінчилося, а ви перебуваєте посеред дороги, не варто панікувати, адже можна знайти вихід із будь-якої ситуації.

Розповідаємо, як діяти, якщо в авто закінчився бензин під час поїздки.

Під час поїздки уважно слідкуйте за датчиками, які заздалегідь показують, що пальне закінчується.

Їхати краще з оптимальною швидкістю 80-100 км/год.

Якщо ви пересуватиметеся занадто повільно або занадто швидко, кількість витраченого палива збільшиться.

В разі нестачі пального важливо зробити так, щоб ваше авто не опинилося посеред траси й не спричинило аварії.

Якщо авто починає трусити й пальне остаточно закінчується, знайдіть якомога швидше стоянку або залиште машину на узбіччі.

Зазвичай усі водії в багажнику мають запасну металеву каністру.

Якщо вона повна, проблема автоматично вирішується, однак так буває не завжди.

Беріть порожню тару з собою та йдіть на пошуки найближчої заправки.

Зверніть увагу на те, що каністра обов’язково має бути металевою відповідно до правил протипожежної безпеки.

Якщо поруч немає заправок, попросіть допомоги й водіїв, що проїжджатимуть повз.

У когось із них неодмінно знайдеться каністра з пальним, яким вони зможуть поділитися.

До речі, власників автівок старих марок можна попросити відкачати трохи бензину прямо з їхнього бака.

Якщо пального ні в кого все ж не знайшлося, вас можуть дотягнути на буксирі до найближчої заправки.

Для цього вам потрібно підготувати буксирувальний трос та зупинити небайдужого водія, який зголоситься вам допомогти.

Якщо ви залишилися без пального на порожній трасі, де не проїжджають автівки, звертайтеся до спеціальної служби або до найближчої автомайстерні.

За таку допомогу доведеться платити гроші, однак у такій непростій ситуації це — далеко не головна проблема.

