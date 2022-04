П’ять хвилин та кілька кліків: як оновити додаток Дія на смартфоні

Як оновити застосунок Дія на смартфоні?

Сьогодні чи не все наше життя перейшло в смартфон.

Спілкування, розваги та навіть документи — усе це зберігається в наших гаджетах.

Сучасному українцю важко уявити своє життя без додатка Дія, який став альтернативою десяткам важливих папірців та замінив чимало державних інстанцій.

Час від часу цей корисний застосунок варто оновлювати, аби мати доступ до нових функцій.

Як це зробити за кілька хвилин? Зараз розкажемо.

Аби оновити програму на смартфоні з операційною системою Android, потрібно зробити кілька простих кроків:

Є ще один простий спосіб оновити програму.

Для цього потрібно зайти в сервіс, з якого ви завантажуєте додатки, в пошуковику знайти додаток Дія та натиснути на опцію Оновити, яка з’являється під зображенням логотипу додатку.

На телефонах з операційною системою IOS оновити Дію також дуже просто.

Для цього потрібно:

Не забувайте оновлювати додаток, аби не втрачати доступу до багатьох корисних функцій!

