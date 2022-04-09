П’ять хвилин та кілька кліків: як оновити додаток Дія на смартфоні

Як оновити застосунок Дія на смартфоні?

Сьогодні чи не все наше життя перейшло в смартфон.

Спілкування, розваги та навіть документи — усе це зберігається в наших гаджетах.

Сучасному українцю важко уявити своє життя без додатка Дія, який став альтернативою десяткам важливих папірців та замінив чимало державних інстанцій.

Час від часу цей корисний застосунок варто оновлювати, аби мати доступ до нових функцій.

Як це зробити за кілька хвилин? Зараз розкажемо.

Як оновити додаток Дія на смартфоні?

Інструкція для Android

Аби оновити програму на смартфоні з операційною системою Android, потрібно зробити кілька простих кроків:

Відкрийте сервіс, через який ви попередньо завантажили додаток (це може бути Play Маркет, AppGallery і т.д.)

Шукайте в правому верхньому кутку зображення кружечка та натисніть на нього. Це ваш особистий акаунт.

Після цього перед вами відкриється меню, в якому варто обрати Керування: додатки та профіль.

Далі в категорії Огляд натисніть на опцію Доступні оновлення

Серед списку знайдіть застосунок Дія та натисніть на кнопку Оновити.

Є ще один простий спосіб оновити програму.

Для цього потрібно зайти в сервіс, з якого ви завантажуєте додатки, в пошуковику знайти додаток Дія та натиснути на опцію Оновити, яка з’являється під зображенням логотипу додатку.

Інструкція для власників іPhone

На телефонах з операційною системою IOS оновити Дію також дуже просто.

Для цього потрібно:

Відкрити App Store .

. Знайти іконку свого профілю та натиснути на неї

Погортати список доступних оновлень та знайти в ньому додаток Дія.

Натиснути на опцію Оновити.

Не забувайте оновлювати додаток, аби не втрачати доступу до багатьох корисних функцій!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відкрити ФОП на порталі Дія.

Фото: Pexels

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