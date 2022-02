Євробачення 2022: хто складе конкуренцію Україні – учасники і їх пісні

Пісенний конкурс Євробачення-2022 пройде в італійському Турині у травні цього року.

Півфінали заплановані на 10 та 12 травня 2022 року, а фінал “Євробачення” — на 14 травня.

Цьогоріч братиме участь 41 країна.

А Україну на пісенному конкурсі представлятиме Аліна Паш.

Вона виступатиме у першому півфіналі.

Наразі відомо про 19 країн-учасниць.

Тож Ранок у Великому Місті зібрав добірку учасників інших країн, які теж змагатимуться на Євробаченні-2022.

Співачка Alina Pash стала переможницею національного відбору на Євробачення-2022.

Вона представлятиме Україну в італійському Турині з піснею “Тіні забутих предків”.

Албанію на “Євробаченні-2022” представить співачка Ronela Hajati з композицією “Sekret”.

“We Are Domi” — чеський гурт представить Чехію на конкурсі з піснею “Lights Off”.

Електро-поп-гурт був створений у Великій Британії в 2018 році.

Однак зараз музиканти перебрались до Чехії.

“Євробаченні-2022” Грузію представлятиме рок-група “Circus Mirсus”.

Співак Jérémie Makiese представлятиме Бельгію на пісенному конкурсі.

Співачка Amanda Tenfjord представить Грецію на “Євробаченні-2022”.

Раніше артистка брала участь у музичному конкурсі TV 2 Norway The Stream.

Тоді вона увійшла в 30-ку найкращих виконавців.

Від Болгарії на конкурсі пісень виступатиме рок-гурт Intelligent Music Project з піснею Intention.

Ронні Ромеро — лідер гурту.

Альт-поп виконавиця S10 представлятиме Нідерланди на “Євробаченні-2022”.

Вона виконуватиме пісню голландською мовою.

Прибалтійську країну представлятиме поп-гурт Citi Zēni.

Їх пісня називається “Eat Your Salad”.

Monika Liu перемогла у національному латвійському відборі і тепер представлятиме країну на “Євробаченні-2022” у Турині.

На сцені конкурсу вона виступить з піснею “Sentimentai”.

Співаки Mahmood і BLANCO матимуть змогу поборотись за перемогу в пісенному конкурсі.

Їх трек Brividi вже встиг стати хітом.

Він зібрав 16 млн переглядів на YouTube за тиждень.

Співак Mahmood уже відомий європейським та українським глядачам за хітом Soldi, з яким він посів друге місце на Євробаченні 2019.

Співачка Chanel стала переможницею національно відбору.

Виконавиця представлятиме Іспанію з піснею “SloMo”.

До речі, конкурсну пісню написала команда авторів, яка працювала з такими виконавцями як Мадонна, Black Eyed Peas, Брітні Спірс, Рікі Мартін, Мерайя Кері та Нікі Мінаж.

Гурт Zdob Si Zdub та оркестр Fratii Advahov представлять Молдову на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2022”.

Вони виступлять з піснею молдавською мовою “Trenulețul”.

Майкл Бен-Давід отримав честь представляти Ізраїль.

Він виступатиме із піснею «I’M».

Північну Македонію на пісенному конкурсі “Єворбачення-2022” представить Andrea.

Вона виконуватиме пісню “Circles”.

Brooke з піснею “That’s Rich” представить Ірландію на “Євробаченні-2022” у Турині.

Брук Скаліон стала відомою після участі в телешоу “The Voice UK” у 2020 році.

Естонію на пісенному конкурсі у Турині представить Stefan.

Артист виступатиме з піснею “Hope”.

LUM!X feat. Pia Maria представлятимуть Австрію на цьогорічному “Євробаченні”.

Їх пісня називається ‘Halo’.

Країна вирішила відправити на конкурс “Євробачення-2022” співачку Владану Вучиніч.

Найвідомішим хітом Владани Вучинич була пісня “Sinner City”.

Поки її конкурсна пісня невідома.

Фото:Еurovision

