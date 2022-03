ТОП-5 чоловіків, які підкорили серця українок час війни

Чоловіки, які підкорили серця українок під час війни.

Війна неабияк змінила життя й порядок в Україні.

Якщо раніше до представників влади ставилися здебільшого скептично, то зараз від декого з них усі просто в захваті.

Здатність деяких чоловіків, що займають високі державні посади, заспокоювати народ навіть у такі непрості часи просто вражає.

Розповідаємо, від кого українки шаленіють найбільше під час війни та за його вони так люблять своїх фаворитів.

Йому вдалося завоювати прихильність усіх не тільки в Україні, а й по всьому світу.

У 2019 році на нього покладали великі надії, які він, на думку більшості, зараз виправдав.

Сила й мужність Володимира Зеленського можуть стати хорошим прикладом для багатьох світових політиків.

У перші дні війни йому пропонували евакуюватися, адже саме на нього окупанти полюватимуть, аби захопити владу.

Та попри страхи, ризик і паніку всередині країни, він залишився вдома й неодноразово спростовував чутки про свою втечу.

Президент України щодня з 24 лютого він виходить на зв’язок з українцями, аби розповісти про найважливіші події в країні та переговори з партнерами.

Така відкритість і щирість зі своїм народом приваблюють українців, які так прагнуть до повної демократії та чесності влади.

Людина, що на думку більшості українців, може замінити валер’янку під час війни.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович має власну суперсилу.

Полягає вона в тому, що він майже щодня заспокоює мільйони українців та вселяє надію в нашу перемогу.

Громадяни відзначають, що після перегляду промов Арестовича паніка відступає, тож слухати Олексія всім радять кожного дня.

Мережею вже шириться купа мемів про те, що Арестовичу вдалося затьмарити навіть Олега Винника за кількістю фанаток.

Однак дівчата мають зауважити, що в Олексія є дружина й діти.

Очільник Миколаївської ОДА, який щодня підбадьорює всю Україну, став героєм сотень мемів.

Простота, невимушеність і відвертість Віталія неабияк подобаються громадянам нашої держави.

І поки Арестовича вважають заспокійливим, Кіма називають символом боротьби та бадьорості під час страшної війни.

Звернення Віталія до народу на каналі в Телеграмі переглядають сотні тисяч українців щодня, а його влучні цитати розлітаються мережею зі швидкістю світла.

Невичерпний оптимізм та віра в перемогу зараз потрібні українцям, як ніколи.

Льотчик, що підкорив серця без перебільшення всіх українок і став живою легендою.

Його персональні дані й зовнішність — суворий секрет.

Лише за перший день війни київському привиду вдалося збити 6 ворожих літаків.

Зараз, за даними з різних джерел, на рахунку льотчика понад 20 збитих літальних апаратів окупантів.

До речі, культового льотчика одного разу вже збивали, однак він вижив і знову повернувся на небо.

Київський привид заслужено став нічним кошмаром для російських військових та фаворитом мільйонів жінок.

Міністр цифрової трансформації також підкорив серця мільйонів українських дівчат.

Михай Федоров став вірним воїном на цифровому фронті після початку бойових дій.

Саме йому вдалося домовитися про ряд руйнівних санкції для Росії, аби остаточно ізолювати ворога від усього світу.

Завдяки Федорову росіяни залишилися без низки важливих програм та інформаційних ресурсів, а українці отримали нові функції в державному додатку Дія.

Сила, мужність, розум і чесність — ключові якості Михайла, які так подобаються його прихильницям.

Коли такі захисники на варті нашої інформаційної безпеки, страх та паніка відступають.

