Як вивозити валюту за кордон: правила декларування готівки

Правила вивезення валюти за кордон.

У перші дні повномасштабної війни українці через страх блокування банківських рахунків почали активно знімати готівку в банкоматах.

Згодом мільйонам громадян довелося евакуюватися з рідних міст через постійні обстріли за кордон.

Під час виїзду в багатьох виникають питання, пов’язані з правилами вивезення готівки в різні країни.

Розповідаємо, що потрібно знати про вивезення валюти з України.

З 13 березня 2022 року українці при вивезенні валюти, що в еквіваленті перевищує 10 000 євро, мають надавати спеціальний документ.

Таку умову затвердив Нацбанк.

Тобто, аби законно перемістити валютні цінності за кордон, потрібно надати один з банківських документів:

Українці мають обов’язково задекларувати валюту, вартість якої в еквіваленті більша за 10 000 євро, як і в довоєнні часи.

Якщо сума, яку ви вивозите за кордон менша, достатньо просто повідомити про кількість грошей прикордонникам усно.

Зараз за кордоном доволі складно обміняти гривню на іншу валюту за адекватним курсом, а покласти кошти на рахунок в український банк з іншої країни також не вийде.

Саме тому Нацбанк рекомендує покласти готівку на карткові рахунки, аби не зіштовхнутися з проблемами.

Українці можуть безперешкодно розраховуватися за кордоном своїми картками, а також знімати готівку в іноземній валюті.

Зверніть увагу на те, що у випадку зняття готівки в іншій країні, конвертація відбуватиметься за курсом, встановленим українським банком.

