УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 11.06.2022 13:26
11.06.2022 13:26
Поділитися

Як працює страхування під час війни: чи відшкодують збитки за зруйнований дім або авто?

Як працює страхування під час війни: чи відшкодують збитки за зруйнований дім або авто?

Чи покриє страхування збитки, яких завдає війна?

Окупанти не шкодують майно мирного населення.

Щодня вони трощать десятки будинків та автівок цивільних своїми снарядами.

Чимало українців застрахували свою нерухомість та транспорт ще до початку війни й сподіваються на компенсацію.

Однак під час війни все не так просто.

Генеральний директор Асоціації “Страховий бізнес” В’ячеслав Черняховський розповів, чи покриє страхування збитки, завдані російськими окупантами.

Чи відшкодують страхові компанії збитки, завдані цивільним під час війною?

Як зараз працюють страхові компанії?

Звичні обороти страхових компаній зазнали значних змін після початку бойових дій.

Річ у тім, що наразі більшість організацій взагалі не отримують платежів від клієнтів.

Гроші на відшкодування традиційних страхових виплат вони беруть із резервів, що зберігаються у вигляді депозитів, нерухомості і т.д.

Варто також розуміти, що компанії не можуть миттєво перетворити ці активи в “живі” гроші.

Компанії продовжують зараз виплачувати компенсації?

Так, однак тільки за страхові випадки, не пов’язані саме з обстрілами й війною.

Наприклад, зараз страхові компанії розраховуються здебільшого з власниками автівок.

Сьогодні стандартні ДТП трапляються в деяких областях навіть частіше, ніж до початку бойових дій.

Стомлені водії часто зіштовхуються під час евакуації.

страхування

А що з відшкодуванням збитків через обстріли?

Варто розуміти, що традиційні види страхування не покривають збитків, завданих під час воєнних дій.

Тобто, якщо ваш будинок обстріляли, страхова компанія не поверне за це гроші.

Це стандартний виняток у звичайних договорах страхування майна.

Те саме стосується й автомобілів: навіть якщо автомобіль має поліс каско, отримати компенсацію за пошкодження, пов’язані з воєнними діями влучанням снарядів неможливо.

Слід розуміти, що для воєнних ризиків є окремий вид страхування.

Також по темі: Грошова підтримка від держави за гостинність: як отримати виплати за надання прихистку Соцвиплати в умовах війни: хто отримуватиме допомогу від держави Кредити під 0% та гарантовані вклади: як держава підтримує бізнес під час війни?

Дозволити собі його можуть одиниці: здебільшого такі поліси оформлюють великі компанії, що розташовані поблизу гарячих точок або власники літаків і морських суден, що можуть постраждати від обстрілів.

Хто ж відшкодує збитки?

Чимало наших європейських партнерів уже почали висловлювати своє бажання допомогти у відновленні України.

В’ячеслав Черняховський сподівається на те, що зруйновані оселі та іншу інфраструктуру відбудовуватимуть за гроші контрибуцій, які накладуть на Росію після закінчення війни.

Кошти можна буде залучити й із заморожених активів та конфіскованого майна російських чиновників та багатіїв закордоном.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто має право на одноразову соціальну виплату під час війни.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: війна в Україні, страхування
11.06.2022 13:26
Джерело: Економічна правда



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь