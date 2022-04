Зародження нового життя попри все: як діяти, якщо ви дізналися про вагітність під час війни

Поради для майбутніх мам, що дізналися про вагітність під час війни.

Війна викликає асоціації здебільшого лише з болем, відчаєм та горем.

Однак іноді навіть у такі непрості часи бувають добрі звістки.

Приємною несподіванкою в умовах війни може стати вагітність.

В умовах бойових дій у майбутніх мам не завжди є можливість звернутися до лікаря, однак це далеко не привід хвилюватися.

Лікарка-гінекологиня Ганна Горохова розповіла, що робити, якщо ви дізналися про вагітність під час війни та не можете отримати консультацію фахівців.

Зверніть увагу на те, що всі рекомендації актуальні для першого триместру вагітності.

Починайте відлік з першого дня останньої менструації.

Тобто, якщо критичні дні закінчилися в понеділок, то кожен новий тиждень вагітності також починатиметься з понеділка.

Вашим помічником може стати мобільний додаток для вагітних, який автоматично рахуватиме термін.

Дуже важливо правильно його вирахувати!

Від початку вагітності варто розуміти, що тепер ви несете відповідальність не тільки, а ваше тіло стало “домівкою” для нового життя.

Відмовтеся від усіх препаратів, крім тих, що вам необхідно вживати через хронічні захворювання.

Вживайте її до 12 тижня вагітності без перерв.

Аби підтримати нервову систему, можна вживати валеріану (по 1 таблетці три рази на день).

Повністю унеможливте споживання нікотину та алкоголю.

На початкових термінах вагітності вкрай важливо відгородити себе від постійних переживань та перебувати в душевній рівновазі.

В умовах війни негативних емоцій уникнути важко, однак цілком можливо.

За можливості не читайте новини про війну щогодини, обмежте перегляд приголомшливих кадрів та відео.

Потурбуйтеся про стан своєї дитини!

Намагайтеся виїхати до безпечних регіонів України та за жодних обставин не звинувачуйте себе в тому, що вам вдалося врятуватися.

Ви та ваш малюк маєте повне право на життя та безпеку.

Під час 9-10 тижня вагітності необхідно стати на облік у жіночій консультації, які є і в державних поліклініках, і в приватних медзакладах.

Після цього необхідно здати кілька важливих аналізів та пройти огляд акушер-гінеколога й терапевта.

Перелік найнеобхідніших аналізів: загальний аналіз крові, аналіз на визначення групи крові, резус-фактор, загальний аналіз сечі, коагулограма, бак. посів сечі, аналіз на рівень глюкози у венозній крові, ПАП-тест, аналізи на HbsAG (гепатит Б), RW (сифіліс), АТ до ВІЛ.

Список може розширюватися залежно від стану здоров’я майбутньої мами.

Під час 11-13 тижнів вагітності необхідно пройти “Пренатальний скринінг першого триместру вагітності”, до якого входять лабораторні дослідження показників венозної крові та ультразвукове дослідження плода для виявлення патологій розвитку малюка та вагітності загалом.

Останню процедуру проводять окремі фахівці, які зазвичай є в пологових будинках, спеціалізованих центрах, великих клініках з гінекологічними відділами або в жіночих консультаціях.

За вашим станом обов’язково має слідкувати лікар після того, як ви станете на облік.

Аби підтримувати з ним зв’язок в умовах війни, обміняйтеся контактами, а якщо ви опинилися закордоном, ставайте на облік там.

У разі виникнення болю внизу живота або кров’янистих виділень одразу зверніться до вашого лікаря або до найближчого гінекологічного відділення чи пологового будинку.

