Стати супермамою: найкращі мобільні додатки для вагітних

Мобільні додатки вже давно стали не просто розвагами, а корисними помічниками, без яких важко уявити життя сучасної людини.
Вони можуть розпланувати бюджет, порахувати калорії й навіть допомогти вивчити різні мови.
Для майбутніх мам спеціальні програми також стали незамінними.
Головна їх перевага в тому, що вони завжди поруч, адже мобільний телефон цілодобово з нами.
Зараз Ранок у Великому Місті підібрав найкращі додатки для вагітних, що точно знадобляться матусям.
ТОП-5 додатків для вагітних
Мамалайф. Календар вагітності
Додаток дозволяє жінкам при надії відстежувати динаміку набору ваги під час вагітності й усі строки.
Та головна родзинка програми полягає в тому, що майбутні мами можуть знаходити одне одного й спілкуватися.
Встановивши додаток, користувачки отримують можливість радитися одна з одною по всьому світу, ділитися фото з малюками й мотивувати інших.
Спілкування — один із найважливіших аспектів під час вагітності, адже кожній матусі важливо розуміти, що вона не одна зіштовхується з певними труднощами.
Народжувати й носити під серцем дитину — не так просто, як може здатися, на перший погляд!
До речі, у додатку можна навіть фіксувати свій сон і отримати рекомендації щодо догляду за новонародженим малюком.
Вагітність
Один з найзворушливіших і найпопулярніших додатків серед майбутніх мам.
Програма містить рекомендації від експертів і тематичні статті, що детально описують можливі відчуття жінки на кожному тижні вагітності.
Але наймиліша деталь додатку — інтерактивні анімації, що показують розмір малюка в порівнянні з різними фруктами або тваринками.
Відтак, на ранніх строках твій малюк може бути авокадо, а потім за кілька місяців перетворитися на величезний кавун!
Ще одна перевага “Вагітності” — зручний інтерфейс та календар, у якому можна відзначати всі важливі зустрічі й походи до лікаря.
До того ж у додатку є спеціальний розділ, де мами занотовують свій стан протягом усіх 9 місяців.
Календар вагітності
Додаток, як і вищенаведені, дозволяє відстежувати розмір та розвиток малюка, а також допомагає дбати про своє здоров’я.
Від інших програм ця програма відрізняється тим, що має спеціальний розділ із рекомендованими товарами для майбутніх мам.Також по темі: Сім безкоштовних додатків для вивчення англійської мови Розвиток у смартфоні. Корисні додатки для дітей та підлітків Защебетати солов'їною: мобільні додатки для вивчення української мови
“Календар вагітності” пропонує жінкам при надії речі, які зможуть полегшити їхнє життя й неабияк допомогти після народження дитини.
У тематичному розділі детально описано, як користуватися спеціальними гаджетами й іншими речами, тож матусям не доведеться шукати цю інформацію в сторонніх джерелах.
АММА. Моя вагітність
Ще один корисний додаток, який має бути в смартфоні майбутньої мами.
АММА надає користувачкам деталізовані графіки зміни ваги під час вагітності, а також веде відлік до ймовірного дня пологів.
У цій програми можна щотижня читати про зміни у своєму організмі й спостерігати за тим, як формуються й розвиваються органи малюка.
До речі, у додатку є навіть лічильник рухів дитини й потуг.
Усю зафіксовану інформацію згодом можна відправити своєму лікарю.
Sprout
Твій доктор у смартфоні.
Додаток допоможе тобі записати точну кількість потуг і навіть серцебиття.
Ще одна важлива деталь — неймовірний дизайн та інтерфейс, якому позаздрить чимало веброзробників.
Цей вірний помічник допомагає матусям записувати масу тіла й надає рекомендації на кожному новому тижні.
Ну і куди ж без спеціального календарика з усіма важливими датами й днем пологів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 безкоштовних додатків для обробки знімків.
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