Стати супермамою: найкращі мобільні додатки для вагітних

Мобільні додатки вже давно стали не просто розвагами, а корисними помічниками, без яких важко уявити життя сучасної людини.

Вони можуть розпланувати бюджет, порахувати калорії й навіть допомогти вивчити різні мови.

Для майбутніх мам спеціальні програми також стали незамінними.

Головна їх перевага в тому, що вони завжди поруч, адже мобільний телефон цілодобово з нами.

Зараз Ранок у Великому Місті підібрав найкращі додатки для вагітних, що точно знадобляться матусям.

Додаток дозволяє жінкам при надії відстежувати динаміку набору ваги під час вагітності й усі строки.

Та головна родзинка програми полягає в тому, що майбутні мами можуть знаходити одне одного й спілкуватися.

Встановивши додаток, користувачки отримують можливість радитися одна з одною по всьому світу, ділитися фото з малюками й мотивувати інших.

Спілкування — один із найважливіших аспектів під час вагітності, адже кожній матусі важливо розуміти, що вона не одна зіштовхується з певними труднощами.

Народжувати й носити під серцем дитину — не так просто, як може здатися, на перший погляд!

До речі, у додатку можна навіть фіксувати свій сон і отримати рекомендації щодо догляду за новонародженим малюком.

Один з найзворушливіших і найпопулярніших додатків серед майбутніх мам.

Програма містить рекомендації від експертів і тематичні статті, що детально описують можливі відчуття жінки на кожному тижні вагітності.

Але наймиліша деталь додатку — інтерактивні анімації, що показують розмір малюка в порівнянні з різними фруктами або тваринками.

Відтак, на ранніх строках твій малюк може бути авокадо, а потім за кілька місяців перетворитися на величезний кавун!

Ще одна перевага “Вагітності” — зручний інтерфейс та календар, у якому можна відзначати всі важливі зустрічі й походи до лікаря.

До того ж у додатку є спеціальний розділ, де мами занотовують свій стан протягом усіх 9 місяців.

Додаток, як і вищенаведені, дозволяє відстежувати розмір та розвиток малюка, а також допомагає дбати про своє здоров’я.

Від інших програм ця програма відрізняється тим, що має спеціальний розділ із рекомендованими товарами для майбутніх мам.

“Календар вагітності” пропонує жінкам при надії речі, які зможуть полегшити їхнє життя й неабияк допомогти після народження дитини.

У тематичному розділі детально описано, як користуватися спеціальними гаджетами й іншими речами, тож матусям не доведеться шукати цю інформацію в сторонніх джерелах.

Ще один корисний додаток, який має бути в смартфоні майбутньої мами.

АММА надає користувачкам деталізовані графіки зміни ваги під час вагітності, а також веде відлік до ймовірного дня пологів.

У цій програми можна щотижня читати про зміни у своєму організмі й спостерігати за тим, як формуються й розвиваються органи малюка.

До речі, у додатку є навіть лічильник рухів дитини й потуг.

Усю зафіксовану інформацію згодом можна відправити своєму лікарю.

Твій доктор у смартфоні.

Додаток допоможе тобі записати точну кількість потуг і навіть серцебиття.

Ще одна важлива деталь — неймовірний дизайн та інтерфейс, якому позаздрить чимало веброзробників.

Цей вірний помічник допомагає матусям записувати масу тіла й надає рекомендації на кожному новому тижні.

Ну і куди ж без спеціального календарика з усіма важливими датами й днем пологів.

Фото: Pexels

