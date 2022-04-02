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ICTV Ранок 02.04.2022 16:15
02.04.2022 16:15
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Стати супермамою: найкращі мобільні додатки для вагітних

Стати супермамою: найкращі мобільні додатки для вагітних

Мобільні додатки вже давно стали не просто розвагами, а корисними помічниками, без яких важко уявити життя сучасної людини.

Вони можуть розпланувати бюджет, порахувати калорії й навіть допомогти вивчити різні мови.

Для майбутніх мам спеціальні програми також стали незамінними.

Головна їх перевага в тому, що вони завжди поруч, адже мобільний телефон цілодобово з нами.

Зараз Ранок у Великому Місті підібрав найкращі додатки для вагітних, що точно знадобляться матусям.

ТОП-5 додатків для вагітних

Мамалайф. Календар вагітності

Додаток дозволяє жінкам при надії відстежувати динаміку набору ваги під час вагітності й усі строки.

Та головна родзинка програми полягає в тому, що майбутні мами можуть знаходити одне одного й спілкуватися.

Встановивши додаток, користувачки отримують можливість радитися одна з одною по всьому світу, ділитися фото з малюками й мотивувати інших.

Спілкування — один із найважливіших аспектів під час вагітності, адже кожній матусі важливо розуміти, що вона не одна зіштовхується з певними труднощами.

Народжувати й носити під серцем дитину — не так просто, як може здатися, на перший погляд!

До речі, у додатку можна навіть фіксувати свій сон і отримати рекомендації щодо догляду за новонародженим малюком.

вагітна

Вагітність

Один з найзворушливіших і найпопулярніших додатків серед майбутніх мам.

Програма містить рекомендації від експертів і тематичні статті, що детально описують можливі відчуття жінки на кожному тижні вагітності.

Але наймиліша деталь додатку — інтерактивні анімації, що показують розмір малюка в порівнянні з різними фруктами або тваринками.

Відтак, на ранніх строках твій малюк може бути авокадо, а потім за кілька місяців перетворитися на величезний кавун!

Ще одна перевага “Вагітності” — зручний інтерфейс та календар, у якому можна відзначати всі важливі зустрічі й походи до лікаря.

До того ж у додатку є спеціальний розділ, де мами занотовують свій стан протягом усіх 9 місяців.

Календар вагітності

Додаток, як і вищенаведені, дозволяє відстежувати розмір та розвиток малюка, а також допомагає дбати про своє здоров’я.

Від інших програм ця програма відрізняється тим, що має спеціальний розділ із рекомендованими товарами для майбутніх мам.

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“Календар вагітності” пропонує жінкам при надії речі, які зможуть полегшити їхнє життя й неабияк допомогти після народження дитини.

У тематичному розділі детально описано, як користуватися спеціальними гаджетами й іншими речами, тож матусям не доведеться шукати цю інформацію в сторонніх джерелах.

вагітність

АММА. Моя вагітність

Ще один корисний додаток, який має бути в смартфоні майбутньої мами.

АММА надає користувачкам деталізовані графіки зміни ваги під час вагітності, а також веде відлік до ймовірного дня пологів.

У цій програми можна щотижня читати про зміни у своєму організмі й спостерігати за тим, як формуються й розвиваються органи малюка.

До речі, у додатку є навіть лічильник рухів дитини й потуг.

Усю зафіксовану інформацію згодом можна відправити своєму лікарю.

Sprout

Твій доктор у смартфоні.

Додаток допоможе тобі записати точну кількість потуг і навіть серцебиття.

Ще одна важлива деталь — неймовірний дизайн та інтерфейс, якому позаздрить чимало веброзробників.

Цей вірний помічник допомагає матусям записувати масу тіла й надає рекомендації на кожному новому тижні.

Ну і куди ж без спеціального календарика з усіма важливими датами й днем пологів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 безкоштовних додатків для обробки знімків.

Фото: Pexels

Олександра Лоскот

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Теги: вагітність, мобільні додатки
02.04.2022 16:15



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