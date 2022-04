Сумувати за рідною оселею — нормально. Як подолати тугу за домом

Як подолати тугу за домівкою.

Кожен четвертий українець зараз був вимушений покинути свій дім, чи то переїхавши в інший регіон, чи то закордон.

Більшість з переселенців залишили оселі з однією валізою найнеобхідніших речей і у них немає впевненості, що російській снаряд не продірявить дах.

В Телеграм-каналі “Психологічна підтримка” розповіли, що робити, щоб полегшити смуток?

Визнайте, що ви сумуєте за домом.

Багато з того, що ви знаєте і на що можете покластися, залишилось вдома.

У найкращому випадку у вас валіза речей, куди ви спакували своє життя.

Проживайте емоції

Кожну емоцію, яку ми відчуваємо дуже важливо прожити, а не стримувати всередині.

Приховані почуття часто проявляються пізніше як головний біль, втома, хвороба або відсутність мотивації.

Облаштуйте комфортні умови

Якщо вам вдалось взяти з дому не лише речі першої потреби — знайдіть їм зараз особливе місце: чи то прикраси, фото чи навіть записник.

Якщо у вас не було можливості взяти нічого, що б нагадувало вам про дім – роздрукуйте фото з соцмережі або телефону.

Чи, можливо, ви можете завести рослину, таку ж як була у вас на підвіконні. Чи чашку, схожу на ту, яка була вашою улюбленою.

Залишайтеся зайнятим.

Встаньте і зробіть щось, аби позбутись негативних думок.

Наприклад, увімкніть улюблену музику й почніть прибирати, помийте посуд, підіть на пробіжку або займіться йогою.

Їжте, рухайтеся, спіть в потрібних кількостях. Збалансовані фізичні вправи, відпочинок і харчування допоможуть вашому тілу та розуму функціонувати якнайкраще.

Зробіть крок і познайомтеся з новими людьми.

Полегшити самотність допоможе дружба та формування системи підтримки.

За можливості, підтримуйте спілкування з рідними та друзями не лише за допомогою смс у месенджерах.

Важливо бачити та чути один одного. Тобто, час від часу, спілкуватися по відеозв’язку.

Мрійте, чим ви займетесь, коли буде безпечно й повернетесь додому.

Це може допомогти зменшити імпульсивну віддачу і зосередити вас на своїх цілях зараз.

Шукайте нові можливості.

Дослідіть околиці, вивчіть нову місцевість, приєднуйтесь до клубів за інтересами, шукайте роботу чи долучіться до волонтерства, беріть участь у подіях, відвідуйте мітинги в підтримку України.

Розмовляйте про свої переживання.

Поговоріть про свої почуття з кимось, кому ви можете довіряти: друг, член сім’ї чи порадник.

Важливо! Якщо туга за домом не покидає вас або заважає вам в щоденному житті та в побуті — зверніться за професійною психологічною допомогою.

Інтернет-платформа психологічної допомоги “Розкажи мені” працює цілодобово.

Консультації проводяться безкоштовно і в режимі онлайн.

Фото: Рexels

