Сумувати за рідною оселею — нормально. Як подолати тугу за домом

Як подолати тугу за домівкою.
Кожен четвертий українець зараз був вимушений покинути свій дім, чи то переїхавши в інший регіон, чи то закордон.
Більшість з переселенців залишили оселі з однією валізою найнеобхідніших речей і у них немає впевненості, що російській снаряд не продірявить дах.
В Телеграм-каналі “Психологічна підтримка” розповіли, що робити, щоб полегшити смуток?
Як подолати тугу за домом
Як справитись з тугою за домом
Визнайте, що ви сумуєте за домом.
Багато з того, що ви знаєте і на що можете покластися, залишилось вдома.
У найкращому випадку у вас валіза речей, куди ви спакували своє життя.
Туга за домом є природною реакцією на це відчуття втрати.
Проживайте емоції
Кожну емоцію, яку ми відчуваємо дуже важливо прожити, а не стримувати всередині.
Приховані почуття часто проявляються пізніше як головний біль, втома, хвороба або відсутність мотивації.
Облаштуйте комфортні умови
Якщо вам вдалось взяти з дому не лише речі першої потреби — знайдіть їм зараз особливе місце: чи то прикраси, фото чи навіть записник.
Це може допомогти створити відчуття безперервності та полегшити шок від нового середовища.
Якщо у вас не було можливості взяти нічого, що б нагадувало вам про дім – роздрукуйте фото з соцмережі або телефону.
Чи, можливо, ви можете завести рослину, таку ж як була у вас на підвіконні. Чи чашку, схожу на ту, яка була вашою улюбленою.
Не стримуйте себе в імпульсі придбати щось, що нагадує вам дім.
Залишайтеся зайнятим.
Встаньте і зробіть щось, аби позбутись негативних думок.
Наприклад, увімкніть улюблену музику й почніть прибирати, помийте посуд, підіть на пробіжку або займіться йогою.
Намагайтеся зберігати позитивний погляд і зберігати мотивацію!
Їжте, рухайтеся, спіть в потрібних кількостях. Збалансовані фізичні вправи, відпочинок і харчування допоможуть вашому тілу та розуму функціонувати якнайкраще.
Зробіть крок і познайомтеся з новими людьми.
Полегшити самотність допоможе дружба та формування системи підтримки.
Це може бути особливо складним через відмінність культур та мови, але ви можете познайомитися з місцевою діаспорою.
За можливості, підтримуйте спілкування з рідними та друзями не лише за допомогою смс у месенджерах.
Важливо бачити та чути один одного. Тобто, час від часу, спілкуватися по відеозв’язку.
Мрійте, чим ви займетесь, коли буде безпечно й повернетесь додому.
Це може допомогти зменшити імпульсивну віддачу і зосередити вас на своїх цілях зараз.
Шукайте нові можливості.
Дослідіть околиці, вивчіть нову місцевість, приєднуйтесь до клубів за інтересами, шукайте роботу чи долучіться до волонтерства, беріть участь у подіях, відвідуйте мітинги в підтримку України.Також по темі: Де брати позитивні емоції під час війни: поради психотерапевта "Все, що ви відчуваєте – це нормально". Психотерапевтка розповіла, як пережити втрату близької людини Психолог безкоштовно: як отримати онлайн-консультацію?
Розмовляйте про свої переживання.
Поговоріть про свої почуття з кимось, кому ви можете довіряти: друг, член сім’ї чи порадник.
Важливо! Якщо туга за домом не покидає вас або заважає вам в щоденному житті та в побуті — зверніться за професійною психологічною допомогою.
Інтернет-платформа психологічної допомоги “Розкажи мені” працює цілодобово.
Консультації проводяться безкоштовно і в режимі онлайн.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як впоратись з безсонням.
Фото: Рexels