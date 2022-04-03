Як впоратися з безсонням – прості поради

Тривалий стрес, високий рівень тривоги, трагічні події можуть викликати хронічне безсоння.
Однак, сон надзвичайно важливий компонент. За умов його погіршення, знижується рівень здоров’я, як фізичного, так і психологічного.
Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить кілька порад як впоратися з безсонням.
Як впоратися з безсонням через стрес під час війни
Як впоратись з безсонням
Безсоння – це одна з природних захисних реакцій організму на перебування у небезпеці.
Як впоратися з ним:
Лягайте у ліжко, коли відчуваєте сонливість. Однак перед сном намагайтесь провітрювати приміщення.
Оптимальна температура в кімнаті вважається +18-20°C
Протягом дня робіть фізичні навантаження, але не менше, ніж за три години до початку сну. Фізичні навантаження допомагають боротися з гормоном стресу.
Вечеря має бути легкою, щоб не сповільнювати вироблення гормону мелатоніну, який виробляється під час сну. У другій половині дня віддайте перевагу теплій воді, трав’яному чаю замість чорного, зеленого чи кави.
Ноги тримайте у теплі — так ви сигналізуєте мозку, що настав час спати.
Робіть дихальні вправи для розслаблення м’язів тіла.
Використовуйте «білий шум» — допомагає заснути навіть малюкам.Також по темі: Продукти, які борються з безсонням: що можна і не можна їсти перед сном Усе про сон! Скільки годин треба спати та коли засинати, щоб бути здоровим Неможливо заснути через стрес? Поради, які допоможуть налагодити сон
Відновлюйте рутину мирного часу.
Пам’ятайте, що сон — це запорука здоров’я!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про методи боротьби зі стресом без пігулок.
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