Як впоратися з безсонням – прості поради

Тривалий стрес, високий рівень тривоги, трагічні події можуть викликати хронічне безсоння.

Однак, сон надзвичайно важливий компонент. За умов його погіршення, знижується рівень здоров’я, як фізичного, так і психологічного.

Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить кілька порад як впоратися з безсонням.

Безсоння – це одна з природних захисних реакцій організму на перебування у небезпеці.

Як впоратися з ним:

Лягайте у ліжко, коли відчуваєте сонливість. Однак перед сном намагайтесь провітрювати приміщення.

Оптимальна температура в кімнаті вважається +18-20°C

Протягом дня робіть фізичні навантаження, але не менше, ніж за три години до початку сну. Фізичні навантаження допомагають боротися з гормоном стресу.

Вечеря має бути легкою, щоб не сповільнювати вироблення гормону мелатоніну, який виробляється під час сну. У другій половині дня віддайте перевагу теплій воді, трав’яному чаю замість чорного, зеленого чи кави.

Робіть дихальні вправи для розслаблення м’язів тіла.

Використовуйте «білий шум» — допомагає заснути навіть малюкам.

Відновлюйте рутину мирного часу.

Пам’ятайте, що сон — це запорука здоров’я!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про методи боротьби зі стресом без пігулок.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.