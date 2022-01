Усе про сон! Скільки годин треба спати та коли засинати, щоб бути здоровим

Скільки треба спати?

Це питання цікавить багатьох, тому Ранок у Великому Місті активно зайнявся ним, щоб дати однозначну відповідь.

Одні кажуть, що достатньо 6 годин, інші кажуть – 8.

То яка ж правильна відповідь? Давай розберемось.

Насправді, сон – це зовсім не відпочинок, а навпаки – організм у цей час активно працює.

Тобто він виробляє гормони, які підтримують імунну систему, а ще виводить токсини.

Від сну залежить, чи вистачить енергії, щоб зробити наступний день продуктивним, а ще він впливає на емоційний стан.

Саме тому сон надзвичайно важливий!

Найкраще засинати через 2 години після того, як починає темніти.

Але цей варіант не підходить взимку.

Тому лягати краще о 22-23 годині, а прокидатися тоді, коли організм робить це самостійно.

Не варто змушувати себе вставати рано. Прислухайся до себе.

Якщо організму необхідно більше сну, то дай йому це.

Важливо не просто спати, а міцно спати, щоб тебе нічого не тривожило.

Тільки такий сон можна назвати корисним. Для того, щоб добре засинати, дотримуйся таких простих порад.

Для початку зроби режим!

Намагайся щодня лягати в один і той самий час.

Так організм швидше звикне і не виникатимуть проблеми із підйомом.

Прийми перед сном темпу ванну або душ, щоб розслабилось і тіло, і думки.

Провітри кімнату. Можеш виконати фізичні вправи за 2 години до сну.

Тиша і темрява – найкращі помічники міцного сну.

Учені довели, що нестача сну може викликати:

І це ще далеко не весь список наслідків від нестачі сну.

Тому краще зберігай спокій і добряче висипайся!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почати бігати зранку.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.