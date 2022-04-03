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03.04.2022 10:00
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Гіпертонічний криз: як попередити та алгоритм самодопомоги

Гіпертонічний криз: як попередити та алгоритм самодопомоги

Як попередити і зупинити гіпертонічний криз у воєнний час.

В умовах війни важливо знати, як надати першу медичну допомогу та бути готовим до будь-яких ситуацій.

Центр громадського здоров’я України створили пам’ятку, як діяти при гіпертонічному кризі.

Читай уважно та запам’ятовуй. У критичній ситуації важлива кожна хвилина.

Гіпертонічний криз: перша допомога

Ознаки гіпертонічного кризу

Гіпертонічний криз — це раптове значне підвищення артеріального тиску від нормального або підвищеного рівня:

  • систолічного артеріального тиску на 20–100 мм рт.ст;
  • діастолічного артеріального тиску — на 10–50 мм рт.ст. або до 210/120 мм рт.ст.

Чинники розвитку гіпертонічного кризу: стреси, важкі фізичні навантаження, різка зміна погодних умов, захворювання нирок, припинення прийому антигіпертензивних засобів, перевтома, надмірне споживання солі, гострої і жирної їжі, алкоголю, кави, тютюну.

Як контролювати гіпертензію

Щоб вчасно виявити, навіть незначне зростання, артеріального тиску, потрібно дотримуватись:

— щоденного моніторингу рівня АГ;

— регулярного прийому підібраної лікарем антигіпертензивної терапії;

— боротись з тривожністю та стресом;

— відмовитись від куріння та вживання алкоголю;

— обмежити вживання харчової солі до 5 г/добу;

— зменшити вживання насичених жирів та переробленого м’яса;

— контролювати ІМТ (відношення маси тіла в кг до квадрату росту в метрах);

— регулювати сво. ваги;

— замінити висококалорійні продукти на менш калорійні,

— займатись аеробними фізичними навантаженнями (на скільки можливо в умовах воєнного стану та бойових дій).

Надання першої долікарської допомоги при гіпертонічному кризі 

Гіпертонічний криз може тривати від кількох хвилин до кількох годин і навіть днів.

Гіпертонічний криз супроводжується різким погіршенням самопочуття:

  • відчуття панічного страху:
  • тривоги і занепокоєння:
  • утруднення дихальної функції:
  • відсутність можливості повноцінно:
  • глибоко вдихнути:
  • запаморочення:
  • пришвидшене серцебиття.

Такі стани визначаються як неускладнені гіпертонічні кризи, які в більшості випадків не потребують невідкладної допомоги та можуть лікуватись амбулаторно

Алгоритм самодопомоги

Професійна невідкладна допомога необхідна, якщо артеріальний тиск у людини піднімається до 180 або вище і стабілізувати його власними силами не вдається.

Перша допомога при гіпертонічному кризі повинна бути усвідомленою і поетапною.

Знижувати показники кров’яного тиску можна не більше, ніж на 20 одиниць протягом години, до рівня так званого “робочого тиску”.

Як самостійно собі допомогти:

1. Відкрити всі вікна в приміщенні, щоб забезпечити достатню кількість кисню і свіжого повітря

2. Прийняти комфортне, розслаблене, положення напівсидячи. Така поза нормалізує процеси кровообігу і знижує навантаження на серцево-судинну систему.
3. Прийняти гіпотензивний препарат, який входить до вашої схеми лікування АГ. Таблетки необхідно покласти під язик і тримати до тих пір, поки вони повністю не розчиняться.
4. Якщо через пів години поліпшень не відзначається, то можна прийняти ще раз препарат зі списку, але, в загальному, не більше 2 разів!
5. Постаратися нормалізувати дихання, роблячи повільні, глибокі вдихи і видихи.


6. При частому серцебитті рекомендується прийняти заспокійливе під язик.
7. Зробити гарячий компрес на гомілки, накласти гірчичники на шийно-потиличну ділянку або гарячу ванну для ніг. Дана процедура спровокує посилений приплив крові до нижніх кінцівок, що знизить тиск в області серця і зменшить ризик розвитку інфаркту.
8. Через 30 хвилин виміряти артеріальний тиск і, якщо він не знизився на 10-20 одиниць, випити ще одну таблетку препарату гіпотензивної дії.

Рекомендується проводити вимірювання артеріального тиску протягом кожних 15 хвилин, записуючи його показники, а також час прийому медикаментозних препаратів.

Ця інформація знадобиться лікарям, якщо доведеться звернутися за професійною медичною допомогою.

В тому випадку, коли швидка домашня допомога при високому тиску не дає належних результатів, стан не поліпшується і навіть, навпаки, стає гірше, необхідно викликати невідкладну допомогу!

Також по темі: Шість способів швидко знизити тиск в домашніх умовах Турбота про себе в період бойових дій: як допомогти своєму тілу й психіці Аби серце не боліло: поради для збереження здоров'я

Коли необхідно викликати швидку одразу

Ознаки гіпертонічного кризу, які свідчать про необхідність екстреної допомоги:

  • почервоніння обличчя;
  • прискорене серцебиття/брадикардія;
  • озноб;
  • артеріальний тиск вище 180/110 мм рт ст;
  • головний біль в ділянці потилиці;
  • біль в області серця;
  • нудота;
  • блювота.

Залишайтеся з людиною до прибуття лікарів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як надати першу допомогу при серцевому нападі.

Фото: Рexels

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Теги: артеріальний тиск, Здоров'я
03.04.2022 10:00
Джерело: Центр громадського здоров’я України



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