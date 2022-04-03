Гіпертонічний криз: як попередити та алгоритм самодопомоги

Як попередити і зупинити гіпертонічний криз у воєнний час.
В умовах війни важливо знати, як надати першу медичну допомогу та бути готовим до будь-яких ситуацій.
Центр громадського здоров’я України створили пам’ятку, як діяти при гіпертонічному кризі.
Читай уважно та запам’ятовуй. У критичній ситуації важлива кожна хвилина.
Гіпертонічний криз: перша допомога
Ознаки гіпертонічного кризу
Гіпертонічний криз — це раптове значне підвищення артеріального тиску від нормального або підвищеного рівня:
- систолічного артеріального тиску на 20–100 мм рт.ст;
- діастолічного артеріального тиску — на 10–50 мм рт.ст. або до 210/120 мм рт.ст.
Чинники розвитку гіпертонічного кризу: стреси, важкі фізичні навантаження, різка зміна погодних умов, захворювання нирок, припинення прийому антигіпертензивних засобів, перевтома, надмірне споживання солі, гострої і жирної їжі, алкоголю, кави, тютюну.
Як контролювати гіпертензію
Щоб вчасно виявити, навіть незначне зростання, артеріального тиску, потрібно дотримуватись:
— щоденного моніторингу рівня АГ;
— регулярного прийому підібраної лікарем антигіпертензивної терапії;
— боротись з тривожністю та стресом;
— відмовитись від куріння та вживання алкоголю;
— обмежити вживання харчової солі до 5 г/добу;
— зменшити вживання насичених жирів та переробленого м’яса;
— контролювати ІМТ (відношення маси тіла в кг до квадрату росту в метрах);
— регулювати сво. ваги;
— замінити висококалорійні продукти на менш калорійні,
— займатись аеробними фізичними навантаженнями (на скільки можливо в умовах воєнного стану та бойових дій).
Надання першої долікарської допомоги при гіпертонічному кризі
Гіпертонічний криз може тривати від кількох хвилин до кількох годин і навіть днів.
Гіпертонічний криз супроводжується різким погіршенням самопочуття:
- відчуття панічного страху:
- тривоги і занепокоєння:
- утруднення дихальної функції:
- відсутність можливості повноцінно:
- глибоко вдихнути:
- запаморочення:
- пришвидшене серцебиття.
Такі стани визначаються як неускладнені гіпертонічні кризи, які в більшості випадків не потребують невідкладної допомоги та можуть лікуватись амбулаторно
Алгоритм самодопомоги
Професійна невідкладна допомога необхідна, якщо артеріальний тиск у людини піднімається до 180 або вище і стабілізувати його власними силами не вдається.
Перша допомога при гіпертонічному кризі повинна бути усвідомленою і поетапною.
Знижувати показники кров’яного тиску можна не більше, ніж на 20 одиниць протягом години, до рівня так званого “робочого тиску”.
Як самостійно собі допомогти:
1. Відкрити всі вікна в приміщенні, щоб забезпечити достатню кількість кисню і свіжого повітря
2. Прийняти комфортне, розслаблене, положення напівсидячи. Така поза нормалізує процеси кровообігу і знижує навантаження на серцево-судинну систему.
3. Прийняти гіпотензивний препарат, який входить до вашої схеми лікування АГ. Таблетки необхідно покласти під язик і тримати до тих пір, поки вони повністю не розчиняться.
4. Якщо через пів години поліпшень не відзначається, то можна прийняти ще раз препарат зі списку, але, в загальному, не більше 2 разів!
5. Постаратися нормалізувати дихання, роблячи повільні, глибокі вдихи і видихи.
6. При частому серцебитті рекомендується прийняти заспокійливе під язик.
7. Зробити гарячий компрес на гомілки, накласти гірчичники на шийно-потиличну ділянку або гарячу ванну для ніг. Дана процедура спровокує посилений приплив крові до нижніх кінцівок, що знизить тиск в області серця і зменшить ризик розвитку інфаркту.
8. Через 30 хвилин виміряти артеріальний тиск і, якщо він не знизився на 10-20 одиниць, випити ще одну таблетку препарату гіпотензивної дії.
Рекомендується проводити вимірювання артеріального тиску протягом кожних 15 хвилин, записуючи його показники, а також час прийому медикаментозних препаратів.
Ця інформація знадобиться лікарям, якщо доведеться звернутися за професійною медичною допомогою.
В тому випадку, коли швидка домашня допомога при високому тиску не дає належних результатів, стан не поліпшується і навіть, навпаки, стає гірше, необхідно викликати невідкладну допомогу!Також по темі: Шість способів швидко знизити тиск в домашніх умовах Турбота про себе в період бойових дій: як допомогти своєму тілу й психіці Аби серце не боліло: поради для збереження здоров'я
Коли необхідно викликати швидку одразу
Ознаки гіпертонічного кризу, які свідчать про необхідність екстреної допомоги:
- почервоніння обличчя;
- прискорене серцебиття/брадикардія;
- озноб;
- артеріальний тиск вище 180/110 мм рт ст;
- головний біль в ділянці потилиці;
- біль в області серця;
- нудота;
- блювота.
Залишайтеся з людиною до прибуття лікарів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як надати першу допомогу при серцевому нападі.
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