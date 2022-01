Аби серце не боліло: поради для збереження здоров’я

Як зберегти серце здоровим.

Захворювання серцево-судинної системи є найпоширенішою причиною смерті у світі.

Чверть дорослого населення України знаходиться під потенційною загрозою серцевого нападу.

Однак у більшості випадків проблеми з серцем можна попередити.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку порад і корисних звичок, які можуть врятувати ваше серце.

Людина з надмірною вагою має підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Харчуйтеся здоровою, збалансованою їжею.

Вживання солі та цукру варто обмежити.

Також для підтримки серця потрібні жирні омега кислости, які містяться у великій кількості в рибі.

Достатньо буде двох порцій на тиждень.

Зловживання алкоголем є одним із найпоширеніших факторів ризику хвороб серця.

Тим, хто має проблеми з серцем, варто утримуватись від вживання спиртних напоїв.

Однак і здоровим людям перебільшувати з алкоголем не варто.

Для фізичних активностей варто знаходити час щодня.

Окрім занять в залі, це можуть бути довгі піші прогулянки на свіжому повітрі.

Вид активності можна обрати на власний розсуд.

Напевно, одна із найголовніших рекомендацій кардіологів.

Куріння негативно впливає не роботу серця, легенів та ШКТ.

Нехай курці й стверджують, що паління допомагає їм “позбутись стресу”, це не має наукового підґрунтя.

У такому випадку варто знайти розв’язання проблеми, щоб рука не тягнулась до пачки з цигарками.

Можна спробувати методики релаксації й психологічного розвантаження для зняття емоційної напруги.

Більшість захворювань можна вилікувати на ранніх стадіях.

Однак для цього не варто нехтувати плановими оглядами у лікаря.

Ігнорування проблеми чи самолікування може коштувати вам життя.

Фото: Рexels

