Аби серце не боліло: поради для збереження здоров’я

Як зберегти серце здоровим.

Захворювання серцево-судинної системи є найпоширенішою причиною смерті у світі.

Чверть дорослого населення України знаходиться під потенційною загрозою серцевого нападу.

Однак у більшості випадків проблеми з серцем можна попередити.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку порад і корисних звичок, які можуть врятувати ваше серце.

Заходи, які допоможуть зберегти здоров’я серця

Правильно харчуйтесь

Людина з надмірною вагою має підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Харчуйтеся здоровою, збалансованою їжею.

Щодня у вашому раціоні мають бути овочі й фрукти. Нутриціологи рекомендують, щоб 50% вашої тарілки займала зелень.

Вживання солі та цукру варто обмежити.

Також для підтримки серця потрібні жирні омега кислости, які містяться у великій кількості в рибі.

Достатньо буде двох порцій на тиждень.

Відмовтесь від алкоголю

Зловживання алкоголем є одним із найпоширеніших факторів ризику хвороб серця.

Тим, хто має проблеми з серцем, варто утримуватись від вживання спиртних напоїв.

Однак і здоровим людям перебільшувати з алкоголем не варто.

Будьте активними

Для фізичних активностей варто знаходити час щодня.

Окрім занять в залі, це можуть бути довгі піші прогулянки на свіжому повітрі.

Знаходьте 1-1,5 години для кардіонавантажень.

Вид активності можна обрати на власний розсуд.

Киньте палити

Напевно, одна із найголовніших рекомендацій кардіологів.

Куріння негативно впливає не роботу серця, легенів та ШКТ.

Нехай курці й стверджують, що паління допомагає їм “позбутись стресу”, це не має наукового підґрунтя.

У такому випадку варто знайти розв’язання проблеми, щоб рука не тягнулась до пачки з цигарками.

Можна спробувати методики релаксації й психологічного розвантаження для зняття емоційної напруги.

Огляд

Більшість захворювань можна вилікувати на ранніх стадіях.

Однак для цього не варто нехтувати плановими оглядами у лікаря.

Адже саме фахівець може визначити стан вашої серцево-судинної системи та надати рекомендації.

Ігнорування проблеми чи самолікування може коштувати вам життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому крутить ноги й що з цим робити.

Фото: Рexels

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