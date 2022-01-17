Аби серце не боліло: поради для збереження здоров’я

Як зберегти серце здоровим.
Захворювання серцево-судинної системи є найпоширенішою причиною смерті у світі.
Чверть дорослого населення України знаходиться під потенційною загрозою серцевого нападу.
Однак у більшості випадків проблеми з серцем можна попередити.
Ранок у Великому Місті зібрав добірку порад і корисних звичок, які можуть врятувати ваше серце.
Заходи, які допоможуть зберегти здоров’я серця
Правильно харчуйтесь
Людина з надмірною вагою має підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
Харчуйтеся здоровою, збалансованою їжею.
Щодня у вашому раціоні мають бути овочі й фрукти. Нутриціологи рекомендують, щоб 50% вашої тарілки займала зелень.
Вживання солі та цукру варто обмежити.
Також для підтримки серця потрібні жирні омега кислости, які містяться у великій кількості в рибі.
Достатньо буде двох порцій на тиждень.
Відмовтесь від алкоголю
Зловживання алкоголем є одним із найпоширеніших факторів ризику хвороб серця.
Тим, хто має проблеми з серцем, варто утримуватись від вживання спиртних напоїв.
Однак і здоровим людям перебільшувати з алкоголем не варто.
Будьте активними
Для фізичних активностей варто знаходити час щодня.
Окрім занять в залі, це можуть бути довгі піші прогулянки на свіжому повітрі.
Знаходьте 1-1,5 години для кардіонавантажень.
Вид активності можна обрати на власний розсуд.
Киньте палити
Напевно, одна із найголовніших рекомендацій кардіологів.
Куріння негативно впливає не роботу серця, легенів та ШКТ.
Нехай курці й стверджують, що паління допомагає їм “позбутись стресу”, це не має наукового підґрунтя.
У такому випадку варто знайти розв’язання проблеми, щоб рука не тягнулась до пачки з цигарками.
Можна спробувати методики релаксації й психологічного розвантаження для зняття емоційної напруги.Також по темі: Як кава впливає на серце: корисні властивості напою Які продукти не можна їсти натщесерце Як правильно та ефективно очистити свій організм? 5 детокс-порад
Огляд
Більшість захворювань можна вилікувати на ранніх стадіях.
Однак для цього не варто нехтувати плановими оглядами у лікаря.
Адже саме фахівець може визначити стан вашої серцево-судинної системи та надати рекомендації.
Ігнорування проблеми чи самолікування може коштувати вам життя.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому крутить ноги й що з цим робити.
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