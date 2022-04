Зберігаємо красу в умовах війни: як доглядати за шкірою під час бойових дій?

Поради для догляду за шкірою в умовах війни.

Бойові дії неабияк змінили наш звичний ритм життя: замість будильника в багатьох областях України щоранку жителів змушує прокидатися сирена, а теплі оселі перетворилися на холодні підвали.

Перші дні повномасштабного наступу стали справжнім шоком: тоді не було ані часу, ані сил на б’юті-процедури.

Ба більше, для деяких українців можливість прийняти душ удома стала справжньою розкішшю.

Однак війна — це не привід нехтувати здоров’ям своєї шкіри та красою.

Навіть у такі непрості часи важливо бодай мінімально піклуватися про себе.

Лікарка-дерматологиня Катерина Бакіко дала кілька порад, які допоможуть визначитися з доглядом за шкірою під час бойових дій.

Під час бойових дій та постійних тривог, на жаль, не в усіх є можливість доглядати за собою так само як за мирних часів.

Однак про очищення все ж забувати не варто.

Як тільки й вас є можливість, ходіть у душ: це допоможе не тільки прибрати увесь зайвий бруд, а й розслабитися.

Якщо вибору немає, користуйтеся звичайним милом, проте за можливості обирайте дитяче або крем-мило, яке не пересушуватиме шкіру.

Не нехтуйте чистотою рук: мийте їх якомога частіше протягом дня.

Не забувайте про свою звичайну рутину: голіться, фарбуйтеся, мийте та розчісуйте волосся, обстригайте нігті.

Брудне волосся ніяк не допоможе зупинити ворогів, тож старайтеся мати комфортний вигляд для себе.

Дотримання наших базових звичок зменшить стрес.

Якщо до війни ви робити маски та пілінги й зараз у вас є до них доступ — продовжуйте балувати себе косметичними процедурами.

Однак якщо такої можливості немає, не засмучуйтеся — ви гарні й без них.

Від сильних пілінгів та чисток обличчя зараз краще відмовитися, адже в умовах війни не завжди є змога відновитися після них.

Замініть їх на ніжний масаж після водних процедур, який допоможе зняти напругу й надасть шкірі пружності.

Обов’язково користуйтеся зволожувальним кремом, який пом’якшить шкіру й захистить її від зовнішніх подразників, а також прибере всі лущення.

Навесні сонце стає агресивнішим і також може пересушувати шкіру, тож за можливості користуйтеся сонцезахисним зволожувальним кремом та прикривайте обличчя від прямих сонячних променів.

За бажанням до цього списку можна додати улюблені засоби для догляду, які допомагають вас розслабитися.

Аби запобігти проблемам зі шкірою та різним хворобам, варто:

Отож, піклуйтеся про себе та накопичуйте сили для боротьби з підступним ворогом.

Фото: Pexels

