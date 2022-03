Смачні антидепресанти під час війни: ТОП продуктів, які покращують настрій

Які продукти покращують настрій – список.

Війна виснажує нас морально й фізично.

Паніка та стрес забирають усю енергію.

У такі непрості часи дуже важливо бодай трохи себе підбадьорювати, аби мати сили для боротьби.

Робити це можна різними способами, серед них – фізична активність, тактильний контакт і певна їжа.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе ТОП смачних і корисних продуктів, які здатні підвищити рівень гормону щастя в організмі, аби підбадьорити тебе в період бойових дій.

Вівсяна крупа – ефективний стимулятор настрою.

Вона містить важливу амінокислоту триптофан, яка в організмі перетворюється на гормон щастя серотонін.

Так само, як і вівсянка, воно багате на триптофану, який допомагає організму виробляти серотонін.

Тож насіння гарбуза – це справжній перекус для гарного настрою.

Щоправда, для досягнення ефекту бажано їсти їх несмаженими.

Ці смачні та корисні водорості містять чимало вітамінів групи В.

Як відомо, саме вони регулюють роботу надниркових залоз, зокрема виділення адреналіну.

А дефіцит цього гормону може викликати хронічну втому і спровокувати поганий настрій.

Цей яскраво-зелений маслянистий фрукт також допоможе поглянути на життя веселіше.

Річ у тому, що він містить і фолієву кислоту, і вітамін В6, і триптофан.

У комплексі ці компоненти чинять позитивно впливають на нервову систему, яка зараз особливо виснажена.

Ці солодкі та ароматні фрукти здатні не лише швидко підняти настрій, але й усунути тривожність та покращити сон, який зараз потрібен усім, аби концентруватися вдень та діти раціонально в небезпечних ситуаціях.

А ще це смачно й корисно.

Лосось, тунець, скумбрія та інші жирні сорти риби багаті на жирні кислоти омега-3.

Вони вкрай потрібні організму для підтримки в організмі гарного настрою.

Про користь шоколаду для хорошого настрою не писав лише лінивий.

Втім, обійти його увагою ми не можемо, адже це один із найпотужніших натуральних антидеприсантів.

Втім, зловживати ним не варто. Для того, щоб ендорфіни виробились і почали діяти, достатньо одного шматочка шоколаду із високим вмістом какао.

Фото: Pexels

