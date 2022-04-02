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ICTV Ранок 02.04.2022 13:45
02.04.2022 13:45
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Як війна змінила відомих українок: фото до та після

Як війна змінила відомих українок: фото до та після

Як змінилися відомі українки під час бойових дій?

До війни ми звикли бачити їх при повному параді: макіяж, вишуканий образ, зачіска.

Однак бойові дії змінили кожного українця.

Тепер замість підготовки до виступів вони займаються волонтерством, а посмішка на їхніх обличчях перетворилась на сльози.

Під час страшних подій на Батьківщині вони не стали менш гарними, адже їхня краса криється у внутрішній силі та бойовому дусі.

Йдеться про відомих українок, які до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну стали улюбленицями мільйонів.

Ранок у Великому Місті підготував добірку фото, які влучно показують, як війна змінила наших зірок.

Як бойові дії змінили найвідоміших українок: фото до та після

Марія Єфросініна 

Відома українська телеведуча не залишилась осторонь, коли на її Батьківщині почалась повномасштабна війна.

Зараз Марія активно займається волонтерством, допомагає біженцям та всіх, кому зараз необхідна підтримка завдяки своєму фонду.

маша єфросініна

Фото: mashaefrosinina

Надя Дорофєєва

Завжди усміхнена Надія не змогла стримати сліз у такі непрості часи.

На своїй сторінці вона підтримала всіх підписників, а також закликала росіян допомогти зупинити той жах, який зараз продовжують робити в Україні військові РФ.

надя дорофєєва

Фото: nadyadorofeeva

Ольга Сумська

Заслужена артистка України Ольга Сумська написала на своїй сторінці в Інстаграм, що поки уявляє сцену театру тільки уві сні.

Однак віра в щасливе майбутнє не згасає!

ольга сумська

Фото: olgasumska

Тіна Кароль

Відома співачка Тіна Кароль тепер замість мікрофона тримає дитячу іграшку, що символізує горе всіх українських дітей, а сцену їй замінила площа в Польщі, на якій зібралися мітингувальники проти війни в Україні.

тіна кароль

Фото: tina_karol

Леся Нікітюк

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк також долучилася до волонтерського руху.

Також по темі: Війна в Україні. Зірки, які зайнялися волонтерством Мадонна й Бекхем у вишиванках: колажі з зірками, що підтримують Україну під час війни Допомагають не лише на словах. Іноземні зірки, які зробили пожертву на підтримку українців

І попри те, що на фото вона без макіяжу та в кепці, гірше виглядати від цього вона точно не стала!

нікітюк

Фото: lesia_nikituk

Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських з перших днів війни почала звертатися і до росіян, і до всього світу, аби зупинити криваву війну.

У своїх відеозверненнях вона відверто розповідала, що насправді коїться на її Батьківщині.

каменських фото

Фото: kamenskux

Ольга Полякова

Українська співачка Оля Полякова не стримувала емоцій під час своїх відеозвернень на сторінці в Інстаграм.

І попри те, що на роликах Оля без макіяжу, головною її окрасою залишається щирість та любов до рідної країни.

полякова

Фото: polyakovamusic

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українських зірок пішов воювати.

Головне фото: mashaefrosinina, lesia_nikituk, olgasumska

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Теги: війна в Україні, українські зірки
02.04.2022 13:45



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