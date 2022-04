Як війна змінила відомих українок: фото до та після

Як змінилися відомі українки під час бойових дій?

До війни ми звикли бачити їх при повному параді: макіяж, вишуканий образ, зачіска.

Однак бойові дії змінили кожного українця.

Тепер замість підготовки до виступів вони займаються волонтерством, а посмішка на їхніх обличчях перетворилась на сльози.

Під час страшних подій на Батьківщині вони не стали менш гарними, адже їхня краса криється у внутрішній силі та бойовому дусі.

Йдеться про відомих українок, які до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну стали улюбленицями мільйонів.

Ранок у Великому Місті підготував добірку фото, які влучно показують, як війна змінила наших зірок.

Відома українська телеведуча не залишилась осторонь, коли на її Батьківщині почалась повномасштабна війна.

Зараз Марія активно займається волонтерством, допомагає біженцям та всіх, кому зараз необхідна підтримка завдяки своєму фонду.

Завжди усміхнена Надія не змогла стримати сліз у такі непрості часи.

На своїй сторінці вона підтримала всіх підписників, а також закликала росіян допомогти зупинити той жах, який зараз продовжують робити в Україні військові РФ.

Заслужена артистка України Ольга Сумська написала на своїй сторінці в Інстаграм, що поки уявляє сцену театру тільки уві сні.

Однак віра в щасливе майбутнє не згасає!

Відома співачка Тіна Кароль тепер замість мікрофона тримає дитячу іграшку, що символізує горе всіх українських дітей, а сцену їй замінила площа в Польщі, на якій зібралися мітингувальники проти війни в Україні.

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк також долучилася до волонтерського руху.

І попри те, що на фото вона без макіяжу та в кепці, гірше виглядати від цього вона точно не стала!

Українська співачка Настя Каменських з перших днів війни почала звертатися і до росіян, і до всього світу, аби зупинити криваву війну.

У своїх відеозверненнях вона відверто розповідала, що насправді коїться на її Батьківщині.

Українська співачка Оля Полякова не стримувала емоцій під час своїх відеозвернень на сторінці в Інстаграм.

І попри те, що на роликах Оля без макіяжу, головною її окрасою залишається щирість та любов до рідної країни.

Головне фото: mashaefrosinina, lesia_nikituk, olgasumska

