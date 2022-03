Війна в Україні. Зірки, які зайнялися волонтерством

Хто з українських зірок став волонтером та допомагає Україні під час війни.

Україна вкотре показує світу, що ми єдині. Українці стоять пліч-о-пліч і боронять нашу землю та свободу.

Проте зараз їм необхідна підтримка.

Ранок у Великому Місті розповідає, хто з зірок українського шоубізу волонтерить та підтримує бойовий дух.

Легендарна українська акторка Ада Роговцева підтримує українських військових ще з 2014 року.

Нині ж Ада Миколаївна займається волонтерством в себе вдома:

Також акторка самостійно готує для військових.

Донька та невістка артистки теж волонтерки — допомагають іншим.

Актриса розповіла, що справи їй допомагають триматися в тонусі:

А рішення не закривати небо над Україною Роговцева вважає справжнім злочином.

Донька легендарного українського музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) Барбара активізувала благодійний фонд імені свого батька.

Після настання повномасштабної війни донька вирішила продовжити справу батька завдяки благодійному фонду, що заснувала дружина покійного артиста у 2015 році.

Донька артиста допомагає лікарням, військовим та дитячим будинкам.

Український письменник постійно підтримує наших військових.

Культурний діяч постійно перебуває у гарячих точках, де допомагає нашій армії відбивати агресію Росії.

Крім того, Сергій встигає вести соціальну мережу, де підіймає бойовий дух та допомагає шукати необхідні речі.

Українська телеведуча з перших днів війни тримає руку на пульсі.

Вона неодноразово зверталась до своєї аудиторії в РФ і Білорусі з закликом припинити війну, що розпочали їх очільники, до матерів – щоб не пускали своїх синів на смерть.

Зірка висвітлює на своїй сторінці особисті переживання та патріотичні відео, що спонукають не здаватись.

На 8 березня, Леся подякувала всім волонтерам.

Як видно, Нікітюк приєдналась до них.

Українська співачка приєдналась до волонтерів.

Разом з сином вона плете маскувальні сітки для наших захисників.

До цього артистка долучилася до відправки ще однієї допомоги у м.Ніжин для військових на передовій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про українських зірок, що пішли воювати.

Фото: irynafedyshyn, Сергій Жадан

