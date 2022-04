Відновлюємося після недосипання: як прийти до тями після примусового пробудження

Як відновити сили після нестачі сну?

В умовах війни наш звичний ритм життя неабияк змінився.

Затишні оселі змінилися на холодні бомбосховища, а довготривалий сон став справжньою цінністю.

Тепер у більшості українців немає можливості ніжитися в ліжку досхочу, адже в будь-який момент може розпочатися повітряна тривога.

Через нестачу сну та постійні стреси наш організм починає давати збої й намагається через погане почуття привернути увагу до внутрішніх проблем.

Навіть у такі непрості часи важливо дбати про своє здоров’я.

Психотерапевтка, кандидатка психологічних наук Наталія Портницька в телеграм-каналі Психологічна підтримка дала кілька дієвих порад, що допоможуть задовольнити потреби в сні під час бойових дій.

Чимало людей недооцінюють цей важливий процес, а дарма.

Через довготривалу відсутність сну або його погану якість можуть виникнути:

Аби уникнути таких наслідків, варто за будь-яких умов давати організму можливість перепочити.

Якщо ви боїтеся спати через можливі повітряні тривоги, домовтеся з рідними про чергування й спіть по черзі по кілька годин.

Також не варто нехтувати й денним сном: якщо засвітла немає тривог та сирен, лягайте в ліжко й відпочивайте, аби вночі мати сили.

Не бійтеся спати й у сховищі. Облаштуйте його за можливості та виділіть собі затишне місце для сну, де вас ніхто не тривожитиме.

Удома також можна спати у ванній або в коридорі, адже це найбезпечніші місця в оселі.

До речі, відновлювальний ефект сну зберігається, якщо відновити процес не пізніше, ніж за 15 хвилин після вимушеного пробудження.

Якщо можливості спати в ліжку немає, дрімайте по 15-20 хв, спершись на спинку стільця або на стіну.

Розслабитися перед сном допоможуть також спеціальні техніки: розслабте всі м’язи обличчя, плечі, тулуб і кінцівки.

Після цього спробуйте подумки переміститися в безпечне й спокійне місце або уявити, що ви перебуваєте на природі.

Отож, кілька простих порад допоможуть вам скомпенсувати нестачу сну й відновити сили після безсонних ночей.

Бережіть себе та своє здоров’я!

Фото: Pexels

