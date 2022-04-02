Відновлюємося після недосипання: як прийти до тями після примусового пробудження

Як відновити сили після нестачі сну?
В умовах війни наш звичний ритм життя неабияк змінився.
Затишні оселі змінилися на холодні бомбосховища, а довготривалий сон став справжньою цінністю.
Тепер у більшості українців немає можливості ніжитися в ліжку досхочу, адже в будь-який момент може розпочатися повітряна тривога.
Через нестачу сну та постійні стреси наш організм починає давати збої й намагається через погане почуття привернути увагу до внутрішніх проблем.
Навіть у такі непрості часи важливо дбати про своє здоров’я.
Психотерапевтка, кандидатка психологічних наук Наталія Портницька в телеграм-каналі Психологічна підтримка дала кілька дієвих порад, що допоможуть задовольнити потреби в сні під час бойових дій.
Як відновити сили після примусового пробудження?
Як нестача сну впливає на нас?
Чимало людей недооцінюють цей важливий процес, а дарма.
Через довготривалу відсутність сну або його погану якість можуть виникнути:
- втрата відчуття реальності
- зниження концентрації
- галюцинації
- перманентна втома
- зниження здатності аналізувати новини та швидко приймати рішення
- неконтрольована емоційність
- необачність або невиправдана тривожність
Аби уникнути таких наслідків, варто за будь-яких умов давати організму можливість перепочити.Також по темі: Як перейти на літній час без стресу для організму: корисні поради Знімаємо стрес у дітей: які заспокійливі можна давати малечі? Турбота про себе в період бойових дій: як допомогти своєму тілу й психіці
Як задовольнити потребу в сні під час бойових дій?
Якщо ви боїтеся спати через можливі повітряні тривоги, домовтеся з рідними про чергування й спіть по черзі по кілька годин.
Також не варто нехтувати й денним сном: якщо засвітла немає тривог та сирен, лягайте в ліжко й відпочивайте, аби вночі мати сили.
Не бійтеся спати й у сховищі. Облаштуйте його за можливості та виділіть собі затишне місце для сну, де вас ніхто не тривожитиме.
Удома також можна спати у ванній або в коридорі, адже це найбезпечніші місця в оселі.
До речі, відновлювальний ефект сну зберігається, якщо відновити процес не пізніше, ніж за 15 хвилин після вимушеного пробудження.
Якщо можливості спати в ліжку немає, дрімайте по 15-20 хв, спершись на спинку стільця або на стіну.
Розслабитися перед сном допоможуть також спеціальні техніки: розслабте всі м’язи обличчя, плечі, тулуб і кінцівки.
Після цього спробуйте подумки переміститися в безпечне й спокійне місце або уявити, що ви перебуваєте на природі.
Отож, кілька простих порад допоможуть вам скомпенсувати нестачу сну й відновити сили після безсонних ночей.
Бережіть себе та своє здоров’я!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як боротися зі стресом без пігулок.
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