Як перейти на літній час без стресу для організму: корисні поради

Перехід на літній час у 2022 році в Україні відбудеться в ніч з 26 на 27 березня. Українці переведуть стрілки годинників на годину вперед. А отже – вставати зранку доведеться на годину раніше.

Переведення годинника – це неабиякий стрес для організму.

У такі непрості часи нервова система неабияк виснажена через війну.

Перехід на новий час може додатково викликати дратівливість, сонливість, відсутність енергії та головний біль.

Утім, цього можна уникнути, якщо дотримуватися низки простих правил.

Дотримуйтесь цих простих правил переходу на літній час – і організм вам віддячить.

Втім, не всі вважають, що переведення стрілок – це шкідливо.

Деякі лікарі впевнені – це хороший тренажер для обміну речовин.

На їхню думку, змінюючи звичний ритм сну, ми не шкодимо організму, навпаки – його тренуємо й загартовуємо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти своєму тілу й психіці в період бойових дій.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.