Як перейти на літній час без стресу для організму: корисні поради

Перехід на літній час у 2022 році в Україні відбудеться в ніч з 26 на 27 березня. Українці переведуть стрілки годинників на годину вперед. А отже – вставати зранку доведеться на годину раніше.

Переведення годинника – це неабиякий стрес для організму.

У такі непрості часи нервова система неабияк виснажена через війну.

Перехід на новий час може додатково викликати дратівливість, сонливість, відсутність енергії та головний біль.

Утім, цього можна уникнути, якщо дотримуватися низки простих правил.

Як легко перейти на літній час: корисні поради

У переддень переходу на літній час, відмовтеся від кави. Замініть її водою або чаєм.

За можливості повечеряйте легкою нежирною їжею, причому – не менш ніж за 3 години до сну

За годину, а краще – навіть за дві години до сну відкладіть усі гаджети. У період війни хочеться бути в курсі всіх подій, але від новин іноді слід відпочивати.

Напередодні переводу стрілок лягайте спати на 30 хвилин раніше, ніж зазвичай, якщо маєте таку можливість.

Перед сном обов’язково провітріть кімнату. Свіже, насичене киснем повітря допоможе швидше заснути та краще відпочити. Варто зазначити, що під час повітряної тривоги вікна відчиняти заборонено, тож впускайте повітря в приміщення в безпечний час.

Створіть комфортну температуру для сну! У кімнаті повинно бути не більше 18-20 градусів.

Кілька днів після переведення стрілок не намагайтеся вставати чітко по будильнику. Дайте собі перепочити в ліжку хоча б 10 хвилин після пробудження. Це допоможе організму пристосуватися до нового часу.

На наступний день після переводу годинника позбутися стресу допоможе тепла ванна або масаж. Якщо маєте можливість полежати в теплій воді, неодмінно зробіть це, адже організму зараз вкрай необхідний спокій.

Важливо! Зранку обов’язково перевірте всі годинники в оселі. Не забудьте також про наручний годинник і таймери на домашній техніці. Це допоможе нікуди не запізнитися й випадково не вийти на вулицю в комендантську годину.

Дотримуйтесь цих простих правил переходу на літній час – і організм вам віддячить.

Переведення годинника – альтернативна думка

Втім, не всі вважають, що переведення стрілок – це шкідливо.

Деякі лікарі впевнені – це хороший тренажер для обміну речовин.

На їхню думку, змінюючи звичний ритм сну, ми не шкодимо організму, навпаки – його тренуємо й загартовуємо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти своєму тілу й психіці в період бойових дій.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

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