Убереже життя дітям і дорослим: як зробити рятівну інформаційну бірку

Як зробити інформаційну бірку?

В умовах війни варто готуватися заздалегідь до будь-якого розвитку подій.

Відповідальність та далекоглядність часом здатні врятувати нам життя.

Одна проста річ, на створення якої піде всього кілька хвилин, неабияк допоможе і дорослій людині, і дитині в разі надзвичайної ситуації.

Мова йде про інформаційну бірку.

Розповідаємо, як її зробити та чому це так важливо в період бойових дій.

Інформаційна бірка являє собою папірець або шматочок будь-чого на ниточці, який дитина зможе прикріпити до одягу та завжди носити при собі.

На бірці необхідно вказати:

Усі відомості краще написати українською й англійською мовами.

Таким чином, навіть якщо ваша дитина загубиться та її хтось знайде, із вами зможуть зв’язатися та повідомити її місцеперебування.

Не завадить така бірка й дорослим: під час війни може статися будь-що.

Якщо ви з усією родиною збираєтеся евакуюватися закордон, зробіть документ з усією необхідною інформацією для всіх членів сім’ї, покладіть його у файл або захищений пакет і візьміть з собою.

Фото: Pexels

