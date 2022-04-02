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ICTV Ранок 02.04.2022 10:00
02.04.2022 10:00
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Убереже життя дітям і дорослим: як зробити рятівну інформаційну бірку

Убереже життя дітям і дорослим: як зробити рятівну інформаційну бірку

Як зробити інформаційну бірку?

В умовах війни варто готуватися заздалегідь до будь-якого розвитку подій.

Відповідальність та далекоглядність часом здатні врятувати нам життя.

Одна проста річ, на створення якої піде всього кілька хвилин, неабияк допоможе і дорослій людині, і дитині в разі надзвичайної ситуації.

Мова йде про інформаційну бірку.

Розповідаємо, як її зробити та чому це так важливо в період бойових дій.

Як зробити інформаційну бірку та які дані слід зазначити на ній?

Інформаційна бірка являє собою папірець або шматочок будь-чого на ниточці, який дитина зможе прикріпити до одягу та завжди носити при собі.

На бірці необхідно вказати:

  • ПІБ дитини
  • Контактні дані батьків та родичів (номери телефонів, електронні адреси і т.д.)
  • Інформацію про хронічні захворювання, якщо вони  в дитину
  • Групу крові
  • Повну адресу проживання

Усі відомості краще написати українською й англійською мовами.

Також по темі: Що робити, якщо дитина загубилася на вулиці: інструкція від UNICEF Розвиток емоційного інтелекту й англійська: чим може здивувати дитячий садок онлайн під час війни Як розважити дитину в укритті: поради для батьків

Таким чином, навіть якщо ваша дитина загубиться та її хтось знайде, із вами зможуть зв’язатися та повідомити її місцеперебування.

Не завадить така бірка й дорослим: під час війни може статися будь-що.

Якщо ви з усією родиною збираєтеся евакуюватися закордон, зробіть документ з усією необхідною інформацією для всіх членів сім’ї, покладіть його у файл або захищений пакет і візьміть з собою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що допоможе підтримати дитину в дорозі.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, Діти
02.04.2022 10:00
Джерело: Вікна.tv



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