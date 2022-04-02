Убереже життя дітям і дорослим: як зробити рятівну інформаційну бірку

Як зробити інформаційну бірку?
В умовах війни варто готуватися заздалегідь до будь-якого розвитку подій.
Відповідальність та далекоглядність часом здатні врятувати нам життя.
Одна проста річ, на створення якої піде всього кілька хвилин, неабияк допоможе і дорослій людині, і дитині в разі надзвичайної ситуації.
Мова йде про інформаційну бірку.
Розповідаємо, як її зробити та чому це так важливо в період бойових дій.
Як зробити інформаційну бірку та які дані слід зазначити на ній?
Інформаційна бірка являє собою папірець або шматочок будь-чого на ниточці, який дитина зможе прикріпити до одягу та завжди носити при собі.
На бірці необхідно вказати:
- ПІБ дитини
- Контактні дані батьків та родичів (номери телефонів, електронні адреси і т.д.)
- Інформацію про хронічні захворювання, якщо вони в дитину
- Групу крові
- Повну адресу проживання
Усі відомості краще написати українською й англійською мовами.Також по темі: Що робити, якщо дитина загубилася на вулиці: інструкція від UNICEF Розвиток емоційного інтелекту й англійська: чим може здивувати дитячий садок онлайн під час війни Як розважити дитину в укритті: поради для батьків
Таким чином, навіть якщо ваша дитина загубиться та її хтось знайде, із вами зможуть зв’язатися та повідомити її місцеперебування.
Не завадить така бірка й дорослим: під час війни може статися будь-що.
Якщо ви з усією родиною збираєтеся евакуюватися закордон, зробіть документ з усією необхідною інформацією для всіх членів сім’ї, покладіть його у файл або захищений пакет і візьміть з собою.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що допоможе підтримати дитину в дорозі.
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