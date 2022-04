Не залишатися наодинці з проблемами: як працює дитяча онлайн-група ПОРУЧ?

Як працює дитяча онлайн-група для психологічної підтримки ПОРУЧ?

Війна — це неабияке випробування для психіки кожного українця.

Страх за своє життя, невизначеність, приголомшливі новини — усе це викликає стрес та паніку.

Негативні емоції забирають у нас життєво важливо енергію, тож із ними варто боротися.

Саме тому МОН, Дитячого фонд ООН ЮНІСЕФ, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії та ГО «Волонтер» створили спільний проєкт ПОРУЧ, який допоможе пережити підліткам та дітям страшні події.

Розповідаємо, як працює група психологічної підтримки ПОРУЧ та що потрібно зробити, аби долучитися до неї.

Усі охочі діти та підлітки зможуть отримати психологічну допомогу на онлайн-зустрічах на платформі ZOOM.

Час усіх зустрічей будуть узгоджувати разом з усіма членами групи.

Варто зазначити, що взяти участь у розмовах можна безкоштовно.

Кожна група налічуватиме до десяти учасників, а також керівника психолога.

Засновники проєкту дають можливість кожному відкрито говорити про свої переживання.

На зустрічах усі матимуть змогу:

Аби стати учасником однієї з груп, достатньо заповнити спеціальну форму, у якій слід вказати своє ім’я, вік та контактні дані для зворотного зв’язку.

Долучайтеся вже сьогодні, аби якомога швидше побороти свої страхи!

