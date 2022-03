Біженство або тимчасовий захист: що обрати й у чому переваги кожного зі статусів

Чим біженство відрізняється від тимчасового захисту?

В умовах війни мільйони українців змушені тікати якомога далі від постійних обстрілів окупантів.

Європейські країни гостинно приймають вимушених переселенців, проте одне питання досі залишається актуальним: який статус обирати в іншій країні українцям?

Закордоном дуже важливо розуміти, на яку саме допомогу можуть претендувати наші громадяни.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” пояснила, у чому різниця між тимчасовим захистом і біженством, аби переселенці могли обрати для себе найкращий варіант.

Статус біженця або ж політичний притулок отримує людина, що перетнула кордон країни під час вимушеної втечі від бойових дій.

Саме таке визначення подається в Дублінській конвенції.

Тимчасовий захист надається особам, що виїжджають на закордон через війну для негайного захисту в ЄС.

Переселенці отримують цей статус на рік одразу після перетину кордону й мають змогу продовжити його до 3 років.

Хто має право на отримання тимчасового захисту або статусу біженця?

Біженство можуть отримати всі громадяни України, що тікали від бойових дій, а також жителі третіх країн і особи, що втратили громадянство, проте перебували на території України на законних підставах на момент російського повномасштабного вторгнення.

Тимчасовий захист отримують громадяни України та третіх країн, що змушені були покинути Україну через війну й не мають змогу повернутися на Батьківщину.

Претендувати на тимчасовий захист можуть і люди, що жили в Україні без громадянства на законних підставах та через бойові дії не можуть повернутися.

Для отримання цього статусу необхідно звернутися до посольства України або до відділку поліції чи контактного пункту в країні, до якої ви виїхали.

Далі слід зареєструвати заявку на отримання статусу, пройти спеціальну співбесіду й медичний огляд, а також державний перерозподіл.

Розгляд заявок зазвичай триває протягом 45 днів.

Аби отримати тимчасовий захист, потрібно подати клопотання про отримання статусу до центру прибуття, контактного пункту або відділом поліції.

Біженці мають право на:

Тимчасовий захист надає право на:

Варто зауважити, що через статус біженця переміщені особи матимуть певні обмеження:

Країну, що вас прийняла, не можна покидати до моменту отримання статусу

В Україну повернутися після отримання статусу також не можна

Доведеться позбутися особистих документів, замість них дадуть посвідку на проживання

До моменту отримання статусу вийти на роботу не можна. Якщо вам відмовлять у біженстві, ви також не зможете працевлаштуватися.

Отож, не робіть незважених рішень і детально вивчайте всі аспекти перед тим, як подавати документи для біженства або тимчасового захисту.

Зверніть увагу й на те, що інформація щодо захисту в різних країнах Європи може оновлюватися.

Фото: Unsplash

