Не допомагайте ворогам! Що можна й не можна постити в інтернеті

Яку інформацію не можна викладати в соцмережах, а якою варто ділитися?
Інформаційний фронт — одна з найважливіших складових війни.
Підступні окупанти чатують на українців і в мережі, аби виманити корисну для них інформацію або отруїти свідомість громадян брудною пропагандою.
Аби не потрапити на їхній гачок і ненароком не допомогти ворогам, варто знати кілька простих правил.
Мінцифри опублікували на своєму Телеграм-каналі кілька правил для інформаційних бійців, яких потрібно дотримуватися під час війни.
Що можна й не можна публікувати в соцмережах під час бойових дій?
Що категорично заборонено викладати?
За жодних обставин не знімайте в прямому ефірі бомбардування й обстріли.
Завдяки таким кадрам вороги наступного разу скоригують вогонь і поціляться краще.
Дочекайтеся кінця обстрілу й тільки тоді публікуйте ролик.
Суворо заборонено ділитися в мережі й номерами будинків, у які потрапили снаряди.
Ворог має бути повністю дезорієнтованим!
Зверніть увагу й на правдивість контенту, який публікуєте: не поширюйте фейки, неперевірені платформи для збору фінансів, матеріали з російською пропагандою і т.д.
Чим варто ділитися?
Коли обстріли остаточно закінчуються, можна й потрібно викладати кадри всіх зруйнованих будинків без указання адрес, аби світова спільнота бачила, що насправді коїться в Україні.
Усіма силами намагайтеся розвінчувати фейки правдивими фактами, які теж необхідно поширювати.Також по темі: Знищуємо ворога за допомогою телефона: як працює чатбот STOP Russian War Врятувати життя в смартфоні: корисні чатботи в період війни Як отримати медичну допомогу онлайн: чат Допомога для всіх у Telegram
До речі, аби допомогти військовим зупинити ворога якомога швидше, можна відправити геолокацію окупантів, яких ви помітили, у спеціальний чатбот @evorog_bot в Telegram.
Туди можна надіслати й кадри з ворожою технікою.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як користуватися чат-ботом єВорог.
Фото: Unsplash