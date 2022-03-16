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ICTV Ранок 16.03.2022 14:40
16.03.2022 14:40
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Не допомагайте ворогам! Що можна й не можна постити в інтернеті

Не допомагайте ворогам! Що можна й не можна постити в інтернеті

Яку інформацію не можна викладати в соцмережах, а якою варто ділитися?

Інформаційний фронт — одна з найважливіших складових війни.

Підступні окупанти чатують на українців і в мережі, аби виманити корисну для них інформацію або отруїти свідомість громадян брудною пропагандою.

Аби не потрапити на їхній гачок і ненароком не допомогти ворогам, варто знати кілька простих правил.

Мінцифри опублікували на своєму Телеграм-каналі кілька правил для інформаційних бійців, яких потрібно дотримуватися під час війни.

Що можна й не можна публікувати в соцмережах під час бойових дій?

Що категорично заборонено викладати?

За жодних обставин не знімайте в прямому ефірі бомбардування й обстріли.

Завдяки таким кадрам вороги наступного разу скоригують вогонь і поціляться краще.

Дочекайтеся кінця обстрілу й тільки тоді публікуйте ролик.

Суворо заборонено ділитися в мережі й номерами будинків, у які потрапили снаряди.

Ворог має бути повністю дезорієнтованим!

Зверніть увагу й на правдивість контенту, який публікуєте: не поширюйте фейки, неперевірені платформи для збору фінансів, матеріали з російською пропагандою і т.д.

соцмережі

Чим варто ділитися? 

Коли обстріли остаточно закінчуються, можна й потрібно викладати кадри всіх зруйнованих будинків без указання адрес, аби світова спільнота бачила, що насправді коїться в Україні.

Усіма силами намагайтеся розвінчувати фейки правдивими фактами, які теж необхідно поширювати.

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До речі, аби допомогти військовим зупинити ворога якомога швидше, можна відправити геолокацію окупантів, яких ви помітили, у спеціальний чатбот @evorog_bot в Telegram.

Туди можна надіслати й кадри з ворожою технікою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як користуватися чат-ботом єВорог.

Фото: Unsplash

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Теги: інформаційна війна, війна в Україні, поради
16.03.2022 14:40



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