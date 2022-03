Зберігати спокій і видаляти фото: як діяти при зустрічі з окупантами

Що робити, якщо ви зустріли російського терориста?

Українці вже майже три тижні продовжують вести запеклу боротьбу із загарбниками.

Та попри шалений опір окупанти все ще сподіваються зламати наш сильний народ.

Вони залякують мирне населення, захоплюють домівки й розстрілюють невинних громадян.

У такі непрості часи дуже важливо знати, як діяти під час зустрічі з агресорами, які часом чатують на цивільних на вулицях міст.

Правозахисники зібрали кілька правил, які допоможуть зберегти життя, якщо вимушеного “побачення” з ворогом все ж не вдасться уникнути.

Дії озброєних терористів передбачити неможливо, тож краще зайвий раз не дратувати їх.

Якщо вони забирають телефон, без сумнівів віддавайте його.

Ваше життя значно цінніше за груду металу й скла.

Проте заздалегідь попередьте окупантів про те, що в Росію зателефонувати не вдасться, адже Україна закрила мобільну мережу.

Часом російські військові забирають телефони, аби знайти серед контактів нових жертв.

Найбільше їх цікавлять журналісти, волонтери й активісти.

Тому варто заздалегідь підписати всіх своїх знайомих із цих сфер непримітно, а також за можливості використовувати приховані чати для листувань, аби ворог не міг дістати інформацію.

Якщо окупанти хоч на хвилинку відволічуться, якомога швидше видаляйте всі фото їхньої техніки.

Такі знімки можуть роздратувати їх, тож за першої з нагоди позбудьтеся їх.

Байдужість перехожих може коштувати комусь життя, тож не ігноруйте такі події.

Одразу телефонуйте до спеціального центру СБУ за номерами +380980873601 або +380676508332

Обов’язково дайте знати про це знайомим або рідним, аби ті розпочали пошуки якомога швидше.

Якщо ви ведете активну громадську діяльність і розумієте, що можете стати мішенню окупантів, потурбуйтеся заздалегідь про безпеку своєї родини.

Терористи часто морально тиснуть і використовують для цього дітей, тож краще сховати їх якомога далі від небезпеки.

Варто також домовитися з кимось зі знайомих, щоб ті могти доглядати за дітьми, якщо з вами щось станеться.

Під час війни всі громадяни активізувалися й намагаються зробити все можливе для прискорення перемоги.

Однак варто пам’ятати, що сутичка з озброєними окупантами може закінчитися фатально, тож краще не наражати себе на небезпеку.

Допомогти зупинити окупантів можна повідомивши про їхнє місцеперебування в поліцію.

Якщо терористи пересуваються на авто, зафіксуйте номерні знаки й також передайте цю інформацію в спеціальні органи.

Детальну інструкцію також можна переглянути у відео:

Фото: Pexels

