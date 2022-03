Тато, повір! Як достукатися до родичів з Росії та ОРДЛО та поговорити з ними про війну

Як переконати родичів з Росії та ОРДЛО, які не вірять у повномасштабну війну?

Російська пропагандистська машина довгими роками промивала мізки мільйонам людей.

До початку наступу окупантів більшість не дооцінювала наслідки її роботи, а дарма.

Бойові дії забирають життя невинних людей, руйнують домівки та роз’єднують родини, що опинилися по різні боки барикад.

Часом достукатися до близьких, що живуть у РФ або ОРДЛО та сліпо довіряють тому, що показують по їхньому телебаченню, неабияк складно.

Вони не погоджуються з тим, що російська влада почала війну, навіть їм кажуть це діти, які живуть в Україні й на власні очі бачать увесь жах.

Саме тому київський ресторатор Міша Кацурін і засновник креативної агенції Banda Павло Вржещ створили проєкт “Тато, повір”.

Розповідаємо, як говорити з тими, чия свідомість затьмарена пропагандою, за допомогою цієї платформи.

Війна стала страшним сном для всіх українців, зокрема й для ресторатора Міші Кацуріна.

Він опинився в ситуації, типовій для багатьох громадян у сучасних реаліях.

Коли на третій день війни Міша зателефонував своєму батьку, що працює охоронцем у монастирі під Нижнім Новгородом, на нього чекало справжнє розчарування.

Після цього ресторатор оприлюднив в Інстаграм відчайдушний пост, у якому поділився своїм болем.

Згодом мережею почав з неабиякою швидкістю ширитися й запис розмови Кацуріна з татом.

У коментарях тисячі підписників Міші почали ділитися своїми схожими історіями.

Тоді Кацурін зрозумів, що з такою проблемою зіштовхується чимало родин, що розділені кордоном між Росією та Україною.

Чоловік вирішив створити проєкт, який допоможе зруйнувати величезну бетонну стіну між свідомістю та серцем усіх росіян, які не вірять власним дітям або близьким, що продовжують страждати від окупантів.

На сайті Тато, повір можна знайти влучні аргументи, які допоможуть довести росіянам, які потрапили під вплив пропаганди, нашу правоту.

Перейшовши на головну сторінку, користувачі можуть перейти в розділ: “Як говорити?”, у якому всі найпоширеніші пропагандистські тези розподілені за блоками разом із контраргументами до них.

Усі тези подано російською мовою, аби під час розмови не довелося їх перекладати, адже більшість людей, що живуть у Росії, не знають української.

Платформа підкаже, як правильно підібрати тон розмови та чого в жодному разі не слід робити під час дискусії з рідними.

Якщо ви не знайшли відповідь на певне запитання, можна відправити його творцям платформи, які згодом додадуть його до бази.

До речі, усі охочі можуть підтримати проєкт фінансово. Для цього слід на головній сторінці сайту натиснути на кнопку “Допомогти проєкту”.

Російська армія зараз ніяк не допомагає мирним жителям Донбасу, а намагається прорватися вглиб країни та захопити Київ.

Донбас продовжує жити під ще страшнішими обстрілами та його мирними жителями ніхто не займається з російської сторони.

А вимоги Путіна на переговорах стосуються не допомоги Донбасу, а впливу на всю Україну, її державні кордони, її владу.

І Росія діє за такою схемою не вперше.

Одна країна перетнула межі іншої, обстрілює та захоплює міста, вбиває і військових, і мирних громадян.

Але це лише спосіб маніпулювати вами та вашими почуттями.

У нашій країні є політична опозиція, незалежні ЗМІ та свобода слова.

А в Росії зараз запровадили кримінальну відповідальність за засудження війни.

Чому, знаючи це, ви вважаєте, що брешуть нам?

Я погоджуюся з тим, що докопатися до істини буває складно.

Ти можеш почати з найменших, найочевидніших кроків.

Наприклад, чи можна довіряти державним ЗМІ, якщо вони повністю підконтрольні керівній партії?

Від самого початку вони заявляли, що російська армія не зазнає втрат, але ж такого не буває під час військовий дій.

Відзнач те, чому точно не можна вірити.

Подивися відео та фото в закордонних джерелах – не російських, не українських.

Мовчання створює видимість підтримки. І цим ваш режим прикриває свої воєнні злочини в Україні.

Ваш голос впливає і на вашу армію.

Зрозумій, що сюди відправляють молодих непідготовлених хлопців, вони гинуть тисячами.

І вам не назвуть реальної кількості.

Щобільше, Росія відмовилася приймати трупи своїх солдатів.

Ти можеш хоча б почати розповідати про те, що відбувається, своїм друзям та знайомим.

Навіть найменший твій внесок – дуже важливий для мене, і я буду за нього вдячний (вдячна).

Більше відповідей на запитання та хибні твердження можна знайти на сайті Тато повір.

Фото: Pexels

