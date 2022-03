Приймають без закордонного паспорта: список країн, що спростили правила в’їзду для українців

Які країни готові прийняти українців без біометричного закордонного паспорта?

Через війну мільйони українців змушені покидати свої рідні міста й тікати від обстрілів закордон, аби врятувати своє життя.

У такі непрості часи отримати нові документи замість протермінованих або загублених — непроста задача.

У деяких регіонах ЦНАПи досі не відновили роботу через постійну загрозу.

Однак аби перетнути кордони певних країн, українцям відтепер не обов’язково мати з собою закордонні паспорти.

Розповідаємо, які країни готові прийняти вимушених переселенців з України без біометричного закордонного паспорта.

Замість біометричного закордонного паспорта під час в’їзду на територію деяких країн можна пред’явити:

Дізнатися детальну інформацію про правила в’їзду в конкретну країну можна на інтерактивній мапі, яка представлена на сайті МЗС України.

Без біометричного закордонного паспорта українців готові прийняти:

Фото: Unsplash

