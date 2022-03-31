Приймають без закордонного паспорта: список країн, що спростили правила в’їзду для українців

Які країни готові прийняти українців без біометричного закордонного паспорта?

Через війну мільйони українців змушені покидати свої рідні міста й тікати від обстрілів закордон, аби врятувати своє життя.

У такі непрості часи отримати нові документи замість протермінованих або загублених — непроста задача.

У деяких регіонах ЦНАПи досі не відновили роботу через постійну загрозу.

Однак аби перетнути кордони певних країн, українцям відтепер не обов’язково мати з собою закордонні паспорти.

Розповідаємо, які країни готові прийняти вимушених переселенців з України без біометричного закордонного паспорта.

У яких країнах приймають українців без закордонного біометричного паспорта?

Що може стати альтернативою?

Замість біометричного закордонного паспорта під час в’їзду на територію деяких країн можна пред’явити:

звичайний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (не біометричний)

ID паспорт громадянина України

паспорт громадянина України старого зразка (книжечка)

тимчасові проїзні документи, які видав Уряд України

будь-які інші документи, що посвідчують особу

діти можуть пред’явити свідоцтво про народження

Дізнатися детальну інформацію про правила в’їзду в конкретну країну можна на інтерактивній мапі, яка представлена на сайті МЗС України.

Список країн, що пускають українців без закордонних паспортів

Без біометричного закордонного паспорта українців готові прийняти:

Австрія

Албанія

Андорра

Аргентина

Бельгія (за умови перетину сухопутного кордону)

Болгарія

Бразилія

Греція

Грузія

Данія

Естонія

Ірландія

Італія (за наявності спеціальної візи, яку можна оформити в італійських дипломатичних установах)

Кіпр

Латвія

Литва

Люксембург (за умови перетину сухопутного кордону)

Молдова

Німеччина

Нова Зеландія

Норвегія (якщо ви прибуваєте наземним транспортним засобом та кораблем)

Північна Македонія

Польща

Румунія

Сербія

Словаччина

Словенія

Угорщина

Фінляндія

Франція (за умови виїзду з України після 24.02.2022)

Хорватія

Чехія (тільки якщо ви їдете, аби отримати прихисток)

Чорногорія

Швейцарія

Швеція

Нагадаємо, раніше ми розповідали про безкоштовний роумінг для українців.

Фото: Unsplash

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