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ICTV Ранок 31.03.2022 16:00
31.03.2022 16:00
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Приймають без закордонного паспорта: список країн, що спростили правила в’їзду для українців

Приймають без закордонного паспорта: список країн, що спростили правила в’їзду для українців

Які країни готові прийняти українців без біометричного закордонного паспорта?

Через війну мільйони українців змушені покидати свої рідні міста й тікати від обстрілів закордон, аби врятувати своє життя.

У такі непрості часи отримати нові документи замість протермінованих або загублених — непроста задача.

У деяких регіонах ЦНАПи досі не відновили роботу через постійну загрозу.

Однак аби перетнути кордони певних країн, українцям відтепер не обов’язково мати з собою закордонні паспорти.

Розповідаємо, які країни готові прийняти вимушених переселенців з України без біометричного закордонного паспорта.

У яких країнах приймають українців без закордонного біометричного паспорта?

Що може стати альтернативою?

Замість біометричного закордонного паспорта під час в’їзду на територію деяких країн можна пред’явити:

  • звичайний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (не біометричний)
  • ID паспорт громадянина України
  • паспорт громадянина України старого зразка (книжечка)
  • тимчасові проїзні документи, які видав Уряд України
  • будь-які інші документи, що посвідчують особу
  • діти можуть пред’явити свідоцтво про народження

Дізнатися детальну інформацію про правила в’їзду в конкретну країну можна на інтерактивній мапі, яка представлена на сайті МЗС України.

Список країн, що пускають українців без закордонних паспортів

Без біометричного закордонного паспорта українців готові прийняти:

  • Австрія
  • Албанія
  • Андорра
  • Аргентина
  • Бельгія (за умови перетину сухопутного кордону)
  • Болгарія
  • Бразилія
  • Греція
  • Грузія
  • Данія
  • Естонія
  • Ірландія
  • Італія (за наявності спеціальної візи, яку можна оформити в італійських дипломатичних установах)
  • Кіпр
  • Латвія
Також по темі: Біженство VS тимчасовий захист: що обрати українцям, які рятуються від війни за кордон Європейська допомога: де українців готові прийняти за спрощеною процедурою Як знайти роботу за кордоном: сайт із вакансіями для біженців з України
  • Литва
  • Люксембург (за умови перетину сухопутного кордону)
  • Молдова
  • Німеччина
  • Нова Зеландія
  • Норвегія (якщо ви прибуваєте наземним транспортним засобом та кораблем)
  • Північна Македонія
  • Польща
  • Румунія
  • Сербія
  • Словаччина
  • Словенія
  • Угорщина
  • Фінляндія
  • Франція (за умови виїзду з України після 24.02.2022)
  • Хорватія
  • Чехія (тільки якщо ви їдете, аби отримати прихисток)
  • Чорногорія
  • Швейцарія
  • Швеція

Нагадаємо, раніше ми розповідали про безкоштовний роумінг для українців.

Фото: Unsplash

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Теги: біженці, війна в Україні, закордон
31.03.2022 16:00
Джерело: МЗС України



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