Приймають без закордонного паспорта: список країн, що спростили правила в’їзду для українців

Які країни готові прийняти українців без біометричного закордонного паспорта?
Через війну мільйони українців змушені покидати свої рідні міста й тікати від обстрілів закордон, аби врятувати своє життя.
У такі непрості часи отримати нові документи замість протермінованих або загублених — непроста задача.
У деяких регіонах ЦНАПи досі не відновили роботу через постійну загрозу.
Однак аби перетнути кордони певних країн, українцям відтепер не обов’язково мати з собою закордонні паспорти.
Розповідаємо, які країни готові прийняти вимушених переселенців з України без біометричного закордонного паспорта.
У яких країнах приймають українців без закордонного біометричного паспорта?
Що може стати альтернативою?
Замість біометричного закордонного паспорта під час в’їзду на територію деяких країн можна пред’явити:
- звичайний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (не біометричний)
- ID паспорт громадянина України
- паспорт громадянина України старого зразка (книжечка)
- тимчасові проїзні документи, які видав Уряд України
- будь-які інші документи, що посвідчують особу
- діти можуть пред’явити свідоцтво про народження
Дізнатися детальну інформацію про правила в’їзду в конкретну країну можна на інтерактивній мапі, яка представлена на сайті МЗС України.
Список країн, що пускають українців без закордонних паспортів
Без біометричного закордонного паспорта українців готові прийняти:
- Австрія
- Албанія
- Андорра
- Аргентина
- Бельгія (за умови перетину сухопутного кордону)
- Болгарія
- Бразилія
- Греція
- Грузія
- Данія
- Естонія
- Ірландія
- Італія (за наявності спеціальної візи, яку можна оформити в італійських дипломатичних установах)
- Кіпр
- Латвія
- Литва
- Люксембург (за умови перетину сухопутного кордону)
- Молдова
- Німеччина
- Нова Зеландія
- Норвегія (якщо ви прибуваєте наземним транспортним засобом та кораблем)
- Північна Македонія
- Польща
- Румунія
- Сербія
- Словаччина
- Словенія
- Угорщина
- Фінляндія
- Франція (за умови виїзду з України після 24.02.2022)
- Хорватія
- Чехія (тільки якщо ви їдете, аби отримати прихисток)
- Чорногорія
- Швейцарія
- Швеція
Нагадаємо, раніше ми розповідали про безкоштовний роумінг для українців.
Фото: Unsplash