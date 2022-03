Як залишатися на зв’язку будь-де? Безкоштовний роумінг для українців

Як скористатися безкоштовним роумінгом за кордоном?

Через криваву війну понад 3.5 мільйони українців виїхали за межі Батьківщини на невизначений термін.

Вимушене переселення — неабиякий стрес для біженців, адже в більшості з них залишається хтось із рідних в Україні.

Аби не занепадати духом, украй важливо підтримувати зв’язок з близькими навіть на відстані.

Провідні українські мобільні оператори не залишилися осторонь та надали своїм абонентам можливість користуватися безкоштовним роумінгом за кордоном.

Один з найбільших операторів мобільного зв’язку в україні надав своїм користувачам чимало бонусів у такі непрості часи.

Користуватися роумінгом від Kyivstar можна в Німеччині, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Молдові, Італії, Чехії та Литві.

До речі, на території Європи для клієнтів Київстару додатково діють спеціальні тарифи: 1 Мб мобільного інтернету коштує 10 копійок, 1 хвилина вхідного або вихідного дзвінка закордоном або в Україну обійдеться в 1 гривню.

Вартість 1 SMS також становить 1 гривню.

Усі вказані пільги діятимуть 30 діб.

Варто зазначити, що абоненти Kyivstar також можуть телефонувати або обмінюватися повідомленнями в месенджерах Telegram, Viber, Messenger, WhatsApp, і Facebook без оплати трафіку.

Ще один провідний оператор також вирішив підтримати своїх абонентів, що виїхали закордон через війну.

Користуватися роумінгом від Vodafone можна в Туреччині, Польщі, Великобританії, Словаччині, Ірландії, Греції, Молдові, Італії, Румунії, Німеччини, Нідерландах, Чехії, Угорщині, Іспанії та Португалії.

Зверніть увагу на те, що послугу можна підключати кілька разів.

Після використання безкоштовних бонусів її можна під’єднати за 100 грн через мобільний додаток My Vodafone.

До речі, Vodafone також надає користувачам можливість протягом 30 днів безлімітно обмінюватися повідомленнями та фотографіями в Skype, WhatsApp, Viber безоплатно.

У перший місяць перебування за кордоном абоненти також отримають безкоштовно 3 ГБ мобільного інтернету.

Цей мобільний оператор надає безкоштовно 5 ГБ мобільного інтернету усім користувачам, які перебувають на території Польщі, Словаччини, Молдови, Угорщини, Румунії, Австрії, Чехії, Хорватії, Естонії, Німеччини, Греції, Латвії, Литви, Швеції, Нідерландів, Італії, Бельгії, Болгарії, Франції, Ліхтенштейну, Люксембургу, Македонії, Чорногорії, Сербії, Словенії, Іспанії та Туреччини.

Аби перевірити залишок інтернету, слід набрати комбінацію *108# та натиснути на кнопку дзвінка.

Зверніть увагу на те, що використання пакету доступне до 31 березня.

Lifecell також пропонує абонентам доступну у 86 країнах світу послугу Безкоштовний BiP у роумінгу, яка передбачає отримання безкоштовних 100 МБ мобільного інтернету на 30 діб для використання в месенджері BiP.

Варто зазначити, що дзвінки на будь-які номери за допомогою BiP Out також можна здійснювати без плати за роумінг.

Щоб отримати цей бонус, не потрібно виконувати жодних налаштувань: вона автоматично підключиться після початку користування пакетом мобільного інтернету.

Зверніть увагу на те, що під час використання одного застосунку інші додатки або операційна система телефону також будуть використовувати інтернет у фоновому режимі, тож краще тимчасово вимкнути всі автоматичні завантаження та оновлення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у яких країнах безкоштовний проїзд для українців.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.