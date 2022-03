Не порожні калорії. Корисні властивості картоплі

Корисні властивості картоплі.

Картопля — доступний та смачний продукт. Однак багато хто вірить у поширені міфи про її цілковиту шкоду.

Ранок у Великому Місті дізнався, чим корисна картопля, а коли її вживання варто обмежити.

Картопля має невисоку калорійність. 77 кілокалорій на 100 грамів.

Тому її можна споживати тим, хто хоче схуднути або дотримується правильного харчування.

Сміливо їжте печену картоплю і пюре, а ось зі смаженою картоплею будьте обережні.

Вона може негативно відобразитися на вашій фігурі.

Крохмаль – гарне джерело енергії при активному способі життя та посиленій розумовій роботі.

Окрім цього, він зменшує знижує рівень холестерину в крові і запобігає склерозу судин.

Картопляний білок дещо схожий за складом на тваринний.

Він містить важливі амінокислоти, тому частково може компенсувати недостатню кількість тваринної їжі.

Картопля містить багато калію. Цей макроелемент необхідний для роботи серця.

Він регулює тиск, швидко виводить воду, знімає набряки, знижує кислотність.

Картопля потрібна людям, що страждають від гіпертонії, серцевої і ниркової недостатності, гастриту і його ускладнень.

Рідкісні мікроелементи, які у ній містяться (нікель, хром, цинк, молібден), стабілізують гормональний фон організму.

Звертайту увагу на стан продукту. Позеленілі чи пророслі бульби можуть накопичувати токсини і призводити до розладу шлунку.

Смажена картопля шкідлива для організму через жир, у якому готується.

Крохмаль підвищує рівень цукру в крові, тож діабетикам потрібно контролювати споживання картоплі.

Фото: Unsplash

