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ICTV Ранок 29.01.2023 10:14
29.01.2023 10:14
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Коренеплід, що дарує здоров’я: корисні властивості моркви

Коренеплід, що дарує здоров’я: корисні властивості моркви

Чому потрібно їсти моркву – корисні властивості коренеплода.

Морква багата на вітаміни групи В, D, E, PP, С, K, а також провітамін А. А ще – містить життєво важливі мікро- і макроелементи: калій, магній, кальцій, залізо та фосфор.

Дорослим бажано вживати 3 морквини на день, дітям достатньо однієї.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе ТОП 5 корисних властивостей моркви. Читай – та включай яскравий коренеплід у свій щоденний раціон.

морква

Корисні властивості моркви

Зміцнює зуби та ясна

Морква стимулює ясна і збільшує слиновиділення.

Це допомагає очищувати ротову порожнину і боротися з бактеріями, що викликають карієс та інші захворювання.

Також цей корнеплід виступає натуральним абразивом, тож допомогає ретельно очистити зуби після прийому їжі. Особливо це стане в нагоді, коли поруч немає зубної щітки.

Корисна для зору

Морква містить велику кількість каротину, який в організмі людини перетворюється на вітамін A. А це саме те, що треба нашим очам!

Якщо хочеш надовго зберегти гострий зір, радимо вживати якомога більше сирої моркви.

А щоб каротин краще засвоївся, заправляй цей коренеплід жирною заправкою. Наприклад, сметаною або олією.

Заспокоює нерви

Видався нервовий день? Повечеряй салатом із моркви!

Цей овоч є дієвим засобом проти порушень роботи нервової системи, навіть таких серйозних, як хвороба Альцгеймера.

Тим, хто має проблеми із нервами, варто щодня випивати 2 склянки суміші соків моркви та селери.

Також потрібно включити в меню салати зі свіжої моркви, заправлені оливковою, льняною або гарбузовою олією.

сік моркви

Покращує шкіру та волосся

Завдяки високому вмісту провітаміну А, морква підвищує пружність шкіри, надаючи їй красивого персикового відтінку.

А ще – зміцнює волосся, стимулюючи його ріст та перешкоджаючи випадінню.

Саме тому кожна красуня має обов’язково додати у свій раціон страви з моркви.

Профілактика онкології

Морква є джерелом бета-каротину, який здатен на 25% зменшити ризик розвитку деяких форм онкології.

Зокрема – раку легень, товстої кишки та молочної залози.

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Кому не варто їсти моркву? Протипоказання

Обережно ставитися до вживання цього коренеплоду потрібно тим, хто має такі хвороби:

  • Алергія на моркву
  • Хронічні захворювання печінки та нирок
  • Шлункові хвороби у стані загострення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості лимонів.

Фото: Unsplash

Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
29.01.2023 10:14

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