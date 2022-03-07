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ICTV Ранок 07.03.2022 08:59
07.03.2022 08:59
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Як переказати гроші українській армії в Дії: інструкція

Як переказати гроші українській армії в Дії: інструкція

У застосунку “Дія” з’явилася послуга переказу коштів для Збройних Сил України.

Всі зібрані пожертви небайдужих підуть у фонд допомоги армії “Повернись живим”.

Розповідаємо, як підтримати українських військових в застосунку за кілька кліків.

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Як підтримати армію фінансово

Щоб переказати гроші для української армії, потрібно:

1. Зайти в застосунок Дія;

2️ Натиснути Документи й перейти в “Допомогти армії”;

3️ Далі необхідно ввести реквізити картки;

4. Вказати суму, яку хочете переказати та сплатити.

Послуга доступна для користувачів IOS та Android.

Детальніше про те, як зробити переказ грошей у фонд “Повернись  живим” через додаток “Дія”, дивись у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як допомогти українській армії.

Фото: Рexels

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Теги: армія, гроші, Дія, підтримка
07.03.2022 08:59
Джерело: Телеканал СТБ



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