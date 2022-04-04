“Росією править психічно ненормальний диктатор”: відомі росіяни, які засудили війну та дії Путіна

Хто з російських зірок та політиків виступив проти кремлівських окупантів?

Увесь світ зараз зі сльозами на очах спостерігає за подіями, що розгортаються на території України.

Європа, Америка й навіть Азія закликають зупинити вторгнення й забрати свої руки від суверенної держави.

Росію благають схаменутися навіть свої громадяни, голоси яких разом з усіма іншими країнами звучать все гучніше й гучніше.

Тож є надія на те, що диктаторський режим вже дуже скоро впаде.

Розповідаємо, хто з відомих людей у Росії не боїться йдти всупереч злочинному режиму Путіна – засуджує війну й закликає окупантів зупинитися.

Російські зірки, що засудили війну й дії Путіна

Ніка Білоцерківська

Відома російська журналістка, телеведуча та блогерка Вероніка Білоцерківська не змогла змовчати.

Вона народилась в Одесі, тож війна стала для неї особистим ударом.

У своєму пості в Інстаграмі вона засудила дії кривавого диктатора Путіна:

— Йому добре і тепло в його бункері, так близько від пекла. І він, справді, з його ненавистю до свободи та одержимістю імперської ідей, вважає, що Україна – це не держава, а так, шорсткий відрізок дороги на його шляху у вічність, І її можна стерти одним своїм імперським диханням. І він дійсно не розуміє, що знищити Україну не можна. ВЕСЬ СВІТ ЗАРАЗ СТАВ УКРАЇНОЮ, — заявила Ніка.

На її думку, саме Україна зараз змінює історію всього світу й має боротися до переможного кінця.

До речі, черговим підтвердженням повної відсутності свободи слова в Росії стала справа, яку завів слідчий комітет РФ на Білоцерківську за її позицію.

Антон Долін Російський журналіст та радіоведучий Антон Долін також засудив російську пропаганду на своїй сторінці у Фейсбуці. — Пропаганда каже: Україною правлять фашисти! Але ви знаєте: це брехня. Пропаганда каже: у нас не війна, а спецоперація! Але ви знаєте: це брехня. Пропаганда каже: Європа та Штати бажають розпаду Росії! Але ви знаєте: це брехня. Пропаганда каже: опозиція – зрадники батьківщини! Але ви знаєте: це брехня, — наголосив Долін. За його словами, люди в Росії залякані, розчавлені, деморалізовані та принижені. У громадян країни-агресора повністю відібрали гідність і право, на думку Антона. Oxxxymiron Відомий російський репер Oxxxymiron також засудив дії країни, у якій він живе. — Я сьогодні не обмежуся словами про те, що я за мир і проти війни, бо на словах завжди всі за мир і проти війни. Однак це не заважає вести загарбницькі війни. Я саме проти тієї війни, яку зараз розв’язує Росія проти народу України. Це катастрофа та злочин, – наголосив виконавець у пості на своїй сторінці в Інстаграмі. Артист також проводив кілька благодійних концертів закордоном, аби зібрати гроші на допомогу українським біженцям, які були змушені тікати через наступ російських окупантів. Переглянути цей допис в Instagram

Юрій Дудь

Відомий російський інтерв’юер не зміг змовчати, коли влада його рідної країни почала війну з мирною державою.

Раніше Юрій уже викладав пост, у якому висловив свою підтримку Україні й сором за те, що почала робити Росія.

Тепер же він вирішив остаточно розставити всі крапки над “і” й виразив ще чіткішу позицію.

— Путін стверджує, що основні зіткнення Росії — не з регулярною українською армією, а з загонами неонацистів та бандерівців, і від цього вухам, звісно, дуже боляче. Будь-яка людина, що спілкується зі своїми рідними й друзями в Україні, знає: оборонятися там вийшли приблизно всі, — написав Дудь на своїй сторінці в Інстаграм.

Громадяни Росії з активною громадянською позицією, за його словами, уже давно втомилися від свавілля, яке чинить шалений диктатор.

Не промовчав журналіст і про ситуацію на сході України:

— Донбас усі ці 8 років — це трагедія з тисячами жертв. І з великою долею вірогідності, трагедії цієї не сталося б, якби не участь Росії, — написав Юрій.

Інтерв’юер відкрито назвав кількість жертв серед мирного населення й біженців, щоб його підписники нарешті зрозуміли, що насправді відбувається в Україні.

Ілля Яшин

Мовчати не можуть навіть російські політичні діячі.

Опозиціонер Ілля Яшин назвав дату початку війни днем національного сорому Росії й закликав усіх свідомих росіян виступити проти вторгнення.

— З екрану Путін похмуро оголошував війну Україні. Він відмовив цій державі у праві на суверенітет. Відмовив 44 мільйонам українців у праві самостійно вирішувати, як жити та яку владу обирати. Він вирішив за них, — відверто написав Ілля на у своєму пості в Інстаграм.

Путіна опозиціонер назвав страшним людожером, який поводиться мов дріб’язковий чоловік, від якого пішла дружина.

Згадав Яшин і фразу диктатора: “Нравится, не нравится — терпи, моя красавица”, яка викликала шквал обурення у світової спільноти:

— Ні, старий, красуня не повинна терпіти. Силою милим не будеш. Ти вчинив злочин, розв’язавши війну між нашими народами. І я ненавиджу тебе за це, — заявив російський депутат.

На його думку, не можна мовчати, коли щодня помирають сотні невинних людей.

Олександр Невзоров

Колишній депутат, телеведучий та журналіст Олександр Невзоров назвав українців справжніми героями й заявив, що “імперська міць виявилася бутафорією”.

Величезна країна, яку колись боялися навіть держави в НАТО, програє маленькій, але неймовірно сильній Україні.

— “Похоронний марш”. І це похорон не України. Жодного «воєнного дива», про яке так довго брехав режим – не явлено, — саме так Олександр назвав бойові дії у своєму дописі в Інстаграмі.

Він активно визнає цілковиту поразку держави-агресора:

— Від того, що роздовбають аеродроми й десяток казарм, нічого не вирішиться. Сила України не там, куди сьогодні влучають російські ракети, — написав Невзоров.

Кремлівській пропаганді ще не вдалося знищити свідомість усіх росіян.

Ляпіс Трубецкой

Білоруський рок-гурт, що славиться своїми відвертими піснями, також засудив дії окупанта.

Їхня пісня “Воины света” колись стала неофіційним гімном подій, що відбувалися на Майдані Незалежності в 2013-2014 роках.

Лідер гурту Сергій Михалок звернувся до білорусів і росіян із закликом саботувати будь-які команди ворожого командування.

— Вашими руками два тирани Путін і Лукашенко роблять свої брудні, темні, чорні справи. Усі загарбники, що прихдуть в Україну помруть! — сказав Сергій у ролику на офіційній сторінці гурту в Інстаграмі.

Сам музикант із командою зараз перебуває в Україні й готов обороняти нашу землю.

— Називайте речі своїми іменами. Путін — убивця! — заявив Михалок.

Він також назвав ЗСУ найсильнішою армією у світі.

Борис Акунін

Відомий російський письменник на своїй сторінці у Фейсбуці намагається достукатися до росіян, мозок яких ще не перестав працювати під впливом пропаганди окупантів.

Він відкрито засудив дії Путіна й закликав зупинити вбивство невинних людей.

— Росією править психічно ненормальний диктатор, і, що найгірше, вона покірно слідує його параної, — написав Акунін.

За його словами, 24 лютого стало початком нової страшної епохи.

Йому соромно за дії тирана й відверту брехню, яка тоннами ллється на росіян з екранів їхніх телевізорів.

— Особливо боляче дивитись на триколор. Я пам’ятаю, коли він викликав зовсім інші почуття. Сьогодні — лише здригання, — заявив письменник.

Навіть російська інтелігенція повстала проти Путінського режиму!

Андрій Макаревич

Російський співак, музикант та телеведучий також вирішив підтримати українців.

За його словами, усі вчені, письменники, художники, музиканти й артисти проти війни.

Усі нормальні люди проти вбивства невинних.

— Путін хотів розколоти Україну. Він її об’єднав, — написав Макаревич на своїй сторінці в Інстаграм.

Він відверто говорить про напад Росії на Україну й намагається достукатися до небайдужих.

Лія Ахеджакова

Російська акторка, що вже не раз висловлювала підтримку Україні, після початку повномасштабної війни вкотре підтвердила слою позицію.

Лія не змогла стримувати сльози й розплакалася, коли давала коментар щодо нинішніх подій у нашій державі.

За словами Ахеджакової, Росія — це імперія брехні, а “вимушене переселення” мешканців ОРДЛО в РФ – справжня депортація.

— Ми бачимо, як горить Харків! Ми бачимо породіль, які ховаються у розбомблених підвалах. Ці кадри облетять увесь світ, це — доказ злочинів проти людяності. Весь світ це бачить! — сказала акторка в прямому ефірі.

Усе, що зараз роблять окупанти в Україні, бачить і засуджує весь цивілізований світ.

Нателла Крапівіна

Кремлівський режим постійно відстежує тих, хто намагається чинити бодай якийсь опір.

Засновниця популярного шоу “Орел і решка”, яке транслювалося і в Росії, і в Україні, поплатилася за свої спроби відкрити очі росіянам на своїй сторінці в Інстаграмі.

— Усю ніч моя сестра з трьома дітьми просиділа в підземному паркінгу, бо на поверхах небезпечно. Усю ніч вили сирени й щось вибухало, стріляло, горіло, тліло. Ніщо інше більше не має значення, — написала Нателла у своєму пості.

На її думку, ніхто не має права відбирати в дітей право на майбутнє й знущатися з мирного населення.

Тільки от поплатилася Крапівіна за такі слова дуже швидко: нещодавно стало відомо, що кремлівська влада хоче позбавити її громадянства Росії через нібито неправильну процедуру отримання паспорта.

Таких випадковостей у період війни на фронті та в інформаційному полі не буває…

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українські зірки закликають росіян зупинити шаленого диктатора.

Фото: Unsplash

Олександра Лоскот

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