“Росією править психічно ненормальний диктатор”: відомі росіяни, які засудили війну та дії Путіна

Хто з російських зірок та політиків виступив проти кремлівських окупантів?
Увесь світ зараз зі сльозами на очах спостерігає за подіями, що розгортаються на території України.
Європа, Америка й навіть Азія закликають зупинити вторгнення й забрати свої руки від суверенної держави.
Росію благають схаменутися навіть свої громадяни, голоси яких разом з усіма іншими країнами звучать все гучніше й гучніше.
Тож є надія на те, що диктаторський режим вже дуже скоро впаде.
Розповідаємо, хто з відомих людей у Росії не боїться йдти всупереч злочинному режиму Путіна – засуджує війну й закликає окупантів зупинитися.
Російські зірки, що засудили війну й дії Путіна
Ніка Білоцерківська
Відома російська журналістка, телеведуча та блогерка Вероніка Білоцерківська не змогла змовчати.
Вона народилась в Одесі, тож війна стала для неї особистим ударом.
У своєму пості в Інстаграмі вона засудила дії кривавого диктатора Путіна:
— Йому добре і тепло в його бункері, так близько від пекла. І він, справді, з його ненавистю до свободи та одержимістю імперської ідей, вважає, що Україна – це не держава, а так, шорсткий відрізок дороги на його шляху у вічність, І її можна стерти одним своїм імперським диханням. І він дійсно не розуміє, що знищити Україну не можна. ВЕСЬ СВІТ ЗАРАЗ СТАВ УКРАЇНОЮ, — заявила Ніка.
На її думку, саме Україна зараз змінює історію всього світу й має боротися до переможного кінця.
До речі, черговим підтвердженням повної відсутності свободи слова в Росії стала справа, яку завів слідчий комітет РФ на Білоцерківську за її позицію.
Антон Долін
Російський журналіст та радіоведучий Антон Долін також засудив російську пропаганду на своїй сторінці у Фейсбуці.
— Пропаганда каже: Україною правлять фашисти! Але ви знаєте: це брехня. Пропаганда каже: у нас не війна, а спецоперація! Але ви знаєте: це брехня. Пропаганда каже: Європа та Штати бажають розпаду Росії! Але ви знаєте: це брехня. Пропаганда каже: опозиція – зрадники батьківщини! Але ви знаєте: це брехня, — наголосив Долін.
За його словами, люди в Росії залякані, розчавлені, деморалізовані та принижені.
У громадян країни-агресора повністю відібрали гідність і право, на думку Антона.
Oxxxymiron
Відомий російський репер Oxxxymiron також засудив дії країни, у якій він живе.
— Я сьогодні не обмежуся словами про те, що я за мир і проти війни, бо на словах завжди всі за мир і проти війни. Однак це не заважає вести загарбницькі війни. Я саме проти тієї війни, яку зараз розв’язує Росія проти народу України. Це катастрофа та злочин, – наголосив виконавець у пості на своїй сторінці в Інстаграмі.
Артист також проводив кілька благодійних концертів закордоном, аби зібрати гроші на допомогу українським біженцям, які були змушені тікати через наступ російських окупантів.
Юрій Дудь
Відомий російський інтерв’юер не зміг змовчати, коли влада його рідної країни почала війну з мирною державою.
Раніше Юрій уже викладав пост, у якому висловив свою підтримку Україні й сором за те, що почала робити Росія.
Тепер же він вирішив остаточно розставити всі крапки над “і” й виразив ще чіткішу позицію.
— Путін стверджує, що основні зіткнення Росії — не з регулярною українською армією, а з загонами неонацистів та бандерівців, і від цього вухам, звісно, дуже боляче. Будь-яка людина, що спілкується зі своїми рідними й друзями в Україні, знає: оборонятися там вийшли приблизно всі, — написав Дудь на своїй сторінці в Інстаграм.
Громадяни Росії з активною громадянською позицією, за його словами, уже давно втомилися від свавілля, яке чинить шалений диктатор.
Не промовчав журналіст і про ситуацію на сході України:
— Донбас усі ці 8 років — це трагедія з тисячами жертв. І з великою долею вірогідності, трагедії цієї не сталося б, якби не участь Росії, — написав Юрій.
Інтерв’юер відкрито назвав кількість жертв серед мирного населення й біженців, щоб його підписники нарешті зрозуміли, що насправді відбувається в Україні.
Ілля Яшин
Мовчати не можуть навіть російські політичні діячі.
Опозиціонер Ілля Яшин назвав дату початку війни днем національного сорому Росії й закликав усіх свідомих росіян виступити проти вторгнення.
— З екрану Путін похмуро оголошував війну Україні. Він відмовив цій державі у праві на суверенітет. Відмовив 44 мільйонам українців у праві самостійно вирішувати, як жити та яку владу обирати. Він вирішив за них, — відверто написав Ілля на у своєму пості в Інстаграм.
Путіна опозиціонер назвав страшним людожером, який поводиться мов дріб’язковий чоловік, від якого пішла дружина.
Згадав Яшин і фразу диктатора: “Нравится, не нравится — терпи, моя красавица”, яка викликала шквал обурення у світової спільноти:
— Ні, старий, красуня не повинна терпіти. Силою милим не будеш. Ти вчинив злочин, розв’язавши війну між нашими народами. І я ненавиджу тебе за це, — заявив російський депутат.
На його думку, не можна мовчати, коли щодня помирають сотні невинних людей.
Олександр Невзоров
Колишній депутат, телеведучий та журналіст Олександр Невзоров назвав українців справжніми героями й заявив, що “імперська міць виявилася бутафорією”.
Величезна країна, яку колись боялися навіть держави в НАТО, програє маленькій, але неймовірно сильній Україні.
— “Похоронний марш”. І це похорон не України. Жодного «воєнного дива», про яке так довго брехав режим – не явлено, — саме так Олександр назвав бойові дії у своєму дописі в Інстаграмі.
Він активно визнає цілковиту поразку держави-агресора:
— Від того, що роздовбають аеродроми й десяток казарм, нічого не вирішиться. Сила України не там, куди сьогодні влучають російські ракети, — написав Невзоров.
Кремлівській пропаганді ще не вдалося знищити свідомість усіх росіян.
Ляпіс Трубецкой
Білоруський рок-гурт, що славиться своїми відвертими піснями, також засудив дії окупанта.
Їхня пісня “Воины света” колись стала неофіційним гімном подій, що відбувалися на Майдані Незалежності в 2013-2014 роках.
Лідер гурту Сергій Михалок звернувся до білорусів і росіян із закликом саботувати будь-які команди ворожого командування.
— Вашими руками два тирани Путін і Лукашенко роблять свої брудні, темні, чорні справи. Усі загарбники, що прихдуть в Україну помруть! — сказав Сергій у ролику на офіційній сторінці гурту в Інстаграмі.
Сам музикант із командою зараз перебуває в Україні й готов обороняти нашу землю.
— Називайте речі своїми іменами. Путін — убивця! — заявив Михалок.
Він також назвав ЗСУ найсильнішою армією у світі.
Борис Акунін
Відомий російський письменник на своїй сторінці у Фейсбуці намагається достукатися до росіян, мозок яких ще не перестав працювати під впливом пропаганди окупантів.
Він відкрито засудив дії Путіна й закликав зупинити вбивство невинних людей.
— Росією править психічно ненормальний диктатор, і, що найгірше, вона покірно слідує його параної, — написав Акунін.
За його словами, 24 лютого стало початком нової страшної епохи.
Йому соромно за дії тирана й відверту брехню, яка тоннами ллється на росіян з екранів їхніх телевізорів.
— Особливо боляче дивитись на триколор. Я пам’ятаю, коли він викликав зовсім інші почуття. Сьогодні — лише здригання, — заявив письменник.
Навіть російська інтелігенція повстала проти Путінського режиму!
Андрій Макаревич
Російський співак, музикант та телеведучий також вирішив підтримати українців.
За його словами, усі вчені, письменники, художники, музиканти й артисти проти війни.Також по темі: На варті нашої безпеки: українські зірки, які пішли воювати Не залишилися осторонь: іноземні зірки, які підтримали Україну Просять зберегти людські життя. Що пишуть іноземні зірки про війну в Україні
Усі нормальні люди проти вбивства невинних.
— Путін хотів розколоти Україну. Він її об’єднав, — написав Макаревич на своїй сторінці в Інстаграм.
Він відверто говорить про напад Росії на Україну й намагається достукатися до небайдужих.
Лія Ахеджакова
Російська акторка, що вже не раз висловлювала підтримку Україні, після початку повномасштабної війни вкотре підтвердила слою позицію.
Лія не змогла стримувати сльози й розплакалася, коли давала коментар щодо нинішніх подій у нашій державі.
За словами Ахеджакової, Росія — це імперія брехні, а “вимушене переселення” мешканців ОРДЛО в РФ – справжня депортація.
— Ми бачимо, як горить Харків! Ми бачимо породіль, які ховаються у розбомблених підвалах. Ці кадри облетять увесь світ, це — доказ злочинів проти людяності. Весь світ це бачить! — сказала акторка в прямому ефірі.
Усе, що зараз роблять окупанти в Україні, бачить і засуджує весь цивілізований світ.
Нателла Крапівіна
Кремлівський режим постійно відстежує тих, хто намагається чинити бодай якийсь опір.
Засновниця популярного шоу “Орел і решка”, яке транслювалося і в Росії, і в Україні, поплатилася за свої спроби відкрити очі росіянам на своїй сторінці в Інстаграмі.
— Усю ніч моя сестра з трьома дітьми просиділа в підземному паркінгу, бо на поверхах небезпечно. Усю ніч вили сирени й щось вибухало, стріляло, горіло, тліло. Ніщо інше більше не має значення, — написала Нателла у своєму пості.
На її думку, ніхто не має права відбирати в дітей право на майбутнє й знущатися з мирного населення.
Тільки от поплатилася Крапівіна за такі слова дуже швидко: нещодавно стало відомо, що кремлівська влада хоче позбавити її громадянства Росії через нібито неправильну процедуру отримання паспорта.
Таких випадковостей у період війни на фронті та в інформаційному полі не буває…
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українські зірки закликають росіян зупинити шаленого диктатора.
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