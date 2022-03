Пред’явити паспорт замість квитків: у яких країнах безкоштовний проїзд для українців

У яких країнах українці можуть безкоштовно користуватися транспортом?

Мільйони українців були змушені тікати з рідних міст через війну.

Аби врятуватися від ворожих обстрілів, чимало людей евакуювалося закордон.

Європейські країни гостинно приймають вимушених переселенців: біженцям дають одяг, харчі, ліки, житло.

Ще один бонус для наших громадян — можливість безкоштовно користуватися транспортом у деяких країнах.

Розповідаємо, де саме закордоном українці можуть безоплатно пересуватися на транспорті.

Українці мають право безкоштовно пересуватися на поїздах компанії MÁV-Start по всій території країни.

Аби безоплатно подорожувати, потрібно отримати квиток солідарності на будь-якій станції з указанням пункту прибуття, а також показати свій паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство.

Варто зазначити, що з безкоштовним квитком можна їздити тільки у вагонах другого класу.

Країна забезпечує безкоштовний проїзд на всіх поїздах BDZ (Болгарська державна залізниця).

Аби отримати квиток та не платити за нього, слід показати на касі паспорт або той документ, із яким ви перетинали кордон.

Проїзний документ також можна отримати у працівників залізниці в самому потязі.

У цій країні українські біженці можуть пересуватися безкоштовно потягами до Мюнхену, Берліну, Нюрнбергу та Дрездену взагалі без квитка, показавши ID-картку або закордонний паспорт.

Однак якщо вам потрібно дістатися до інших міст, слід звернутися до представництва компанії DB або до центру DB Reisezentrum й отримати безкоштовний квиток допомоги Україні, із яким можна пересуватися на приміських потягах, а також у міжміських поїздах у вагонах другого класу.

Вимушених переселенців з України безкоштовно перевозять поїзди та автобусні експреси Vy.

Аби отримати квиток без оплати, слід показати закордонний паспорт або ID картку, що засвідчує громадянство.

Українські біженці мають право на безкоштовний проїзд всередині країни на потягах LTG, а також на вільнюських автобусах.

На касі потрібно пред’явити свої документи та отримати безоплатний одноразовий квиток.

Тимчасові переселенці можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом OV-NL, підтвердивши українське громадянство.

Не платитимуть громадяни України й за проїзд на потягах NS.

Квитки на поїзд діятимуть протягом 24 годин та надаватимуться після підтвердження свого громадянства.

Для всіх біженців з України діє право на безкоштовний проїзд потягами HŽ Putnički prijevoz.

Користуватися цим транспортом можна із квитком солідарності та квитком допомоги Україні, які надають після пред’явлення українського паспорта або іншого документа, що підтверджує громадянство.

Країна, у якій зараз найбільше українських вимушених переселенців, надає нашим громадянам право на безкоштовний проїзд потягами TLK, PKP Intercity, RegioJet у вагонах другого класу.

Безоплатно возитиме українців і Fixbus.

До речі, для всіх біженців також надано безкоштовний доступ до громадського транспорту у Варшаві.

Українці, що підтвердять своє громадянство, безкоштовно можуть їздити на потягах LeoExpress, ZSSK.

За проїзд не потрібно платити й в автобусах Slovak Lines.

Усі біженці можуть отримати безкоштовний квиток допомоги Україні, із яким можна їздити потягами Interregio та Regio у вагонах другого класу.

Аби отримати безоплатний квиток, на касі слід показати документи, із якими ви в’їхали на територію Румунії.

Фото: Pexels

