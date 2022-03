Вивчити мови безкоштовно: перелік доступних онлайн-ресурсів

Онлайн-ресурси з вивчення іноземних мов, що надали безкоштовний доступ для українців.

Війна змусила мільйони українців покинути рідні міста й тікати від вибухів та обстрілів.

Хтось їде до більш безпечних регіонів на Батьківщині, а хтось евакуюється закордон.

Аби почувати себе впевненіше на чужині, варто знати мову, за допомогою якої можна комунікувати з іноземцями.

Сучасні технології дозволяють вивчати нову лексику за допомогою смартфона або комп’ютера.

Центр протидії дезінформації при РНБО України поділився списком онлайн-ресурсів, що надають українцям безкоштовний доступ до вивчення мов.

Фото: Unsplash

