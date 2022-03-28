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ICTV Ранок 28.03.2022 17:45
28.03.2022 17:45
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Вивчити мови безкоштовно: перелік доступних онлайн-ресурсів

Вивчити мови безкоштовно: перелік доступних онлайн-ресурсів

Онлайн-ресурси з вивчення іноземних мов, що надали безкоштовний доступ для українців.

Війна змусила мільйони українців покинути рідні міста й тікати від вибухів та обстрілів.

Хтось їде до більш безпечних регіонів на Батьківщині, а хтось евакуюється закордон.

Аби почувати себе впевненіше на чужині, варто знати мову, за допомогою якої можна комунікувати з іноземцями.

Сучасні технології дозволяють вивчати нову лексику за допомогою смартфона або комп’ютера.

Центр протидії дезінформації при РНБО України поділився списком онлайн-ресурсів, що надають українцям безкоштовний доступ до вивчення мов.

Перелік онлайн-сервісів ля вивчення мов із безкоштовним доступом для українців

  • UTalk надав вільний доступ до свого додатка для користувачів смартфонів
  • LingQ дарує українцям преміум-акаунти, на яких є вільний доступ до вивчення 24 мов. Для активації слід написати до служби підтримки.
  • Busuu також дарує 3 місяці безкоштовної преміум-підписки для вивчення 12 іноземних мов.
  • Розробники Duolingo зробили застосунок безкоштовним.
  • Безкоштовно українці зможуть користатися й преміум-версією Drops
  • Одна з найпопулярніших освітніх платформ Coursera також надає українцям безкоштовний доступ до всіх курсів.
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  • Сервіс Preply скасував комісію для українців, а також запровадив для наших громадян програму підтримки з вивчення іноземних мов.
  • На платформі Mondly всі українці, що евакуювалися до Європи, безкоштовно зможуть вивчати всі курси. Варто зазначити, що пі час реєстрації обов’язково слід вказати українську як рідну мову, аби отримати преміум-підписку.
  • Ling App також дозволив усім українцям вивчати мови в застосунку безкоштовно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко й просто запам’ятовувати англійські слова.

Фото: Unsplash

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Теги: війна в Україні, вивчення мови
28.03.2022 17:45



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