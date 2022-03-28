Вивчити мови безкоштовно: перелік доступних онлайн-ресурсів

Онлайн-ресурси з вивчення іноземних мов, що надали безкоштовний доступ для українців.

Війна змусила мільйони українців покинути рідні міста й тікати від вибухів та обстрілів.

Хтось їде до більш безпечних регіонів на Батьківщині, а хтось евакуюється закордон.

Аби почувати себе впевненіше на чужині, варто знати мову, за допомогою якої можна комунікувати з іноземцями.

Сучасні технології дозволяють вивчати нову лексику за допомогою смартфона або комп’ютера.

Центр протидії дезінформації при РНБО України поділився списком онлайн-ресурсів, що надають українцям безкоштовний доступ до вивчення мов.

Перелік онлайн-сервісів ля вивчення мов із безкоштовним доступом для українців

UTalk надав вільний доступ до свого додатка для користувачів смартфонів

LingQ дарує українцям преміум-акаунти, на яких є вільний доступ до вивчення 24 мов. Для активації слід написати до служби підтримки.

Busuu також дарує 3 місяці безкоштовної преміум-підписки для вивчення 12 іноземних мов.

Розробники Duolingo зробили застосунок безкоштовним.

Безкоштовно українці зможуть користатися й преміум-версією Drops

Одна з найпопулярніших освітніх платформ Coursera також надає українцям безкоштовний доступ до всіх курсів.

Сервіс Preply скасував комісію для українців, а також запровадив для наших громадян програму підтримки з вивчення іноземних мов.

На платформі Mondly всі українці, що евакуювалися до Європи, безкоштовно зможуть вивчати всі курси. Варто зазначити, що пі час реєстрації обов’язково слід вказати українську як рідну мову, аби отримати преміум-підписку.

Ling App також дозволив усім українцям вивчати мови в застосунку безкоштовно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко й просто запам’ятовувати англійські слова.

Фото: Unsplash

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