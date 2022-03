Споживаймо контент рідною мовою: 10 українських YouTube-каналів, вартих уваги

Добірка найкращих українських YouTube-каналів.

Український інфопростір почав очищуватися від російського контенту ще задовго до початку повномасштабної війни.

Зараз цей процес досяг свого апогею: користувачі масового шукають цікаві україномовні канали, аби назавжди викреслити зі свого життя все, що пов’язане з пропагандою окупантів.

Український сегмент платформи YouTube має чим здивувати й порадувати глядачів.

Наша держава має купу гідних блогерів, які розважають, навчають та підтримують своїх підписників.

Ранок у Великому місті зібрав для тебе добірку найкращих українських YouTube, що точно варті твоєї уваги.

Історія давно перетворилася на нашу зброю проти окупантів.

Знати про минуле своєї Батьківщини потрібно кожному свідомому громадянину України, аби не допускати масштабних помилок у майбутньому й дослухатися до досвіду предків.

Більшість думає, що історія — це лише нудні дати та карти, однак це далеко не так.

Канал Імені Т. Г. Шевченка змусить тебе закохатися в минуле нашої держави й розповість про взаємозв’язок між усіма важливими подіями.

До речі, автори каналу зібрали вже понад пів мільйона підписників, яких вони змогли закохати в нашу історію. Долучайся й ти!

Ще один український історичний канал, який не залишить байдужими навіть тих, хто скептично ставиться до цієї науки.

Автори каналу цікаво й доступно розповідають про всі важливі події та розвінчують міфи, які ширять російські пропагандисти.

Експертні думки, якісна картинка та змістове наповнення відео неодмінно сподобаються тобі.

Смачна їжа — те, без чого не можна уявити Україну.

А от як її правильно приготувати тобі розповість український кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

На своєму каналі він ділиться рецептами страв різних кухонь світу, а також дає поради, які стануть у пригоді під час приготування.

З інструкціями Євгена навіть новачок зможе створити справжній кулінарний шедевр.

Про складні речі можна розповідати простими словами.

Автори каналу Цікава наука доводять це своїм глядачам у кожному відео.

Дивитися їхні відео буде цікаво і дорослим, і малечі.

До початку війни на каналі виходили відео з подорожей усією країною.

Мандрівники показували красу нашої Батьківщини й розповідали про всі труднощі, з якими часом доводиться зіштовхуватися туристам.

Однак після вторгнення Росії в Україну автори почали публікувати контент, корисний у воєнні часи.

Українська музична індустрія продовжує набирати обертів.

Якщо ти любиш слухати українське та цікавишся нашими виконавцями, тобі неодмінно сподобається цей канал.

На ньому виходять документальні фільми та шоу із тим, хто творить сучасну українську музичну історію.

Ну й куди ж без дитячого контенту.

Для найменших українців автори каналу випускають пісні та казки, які супроводжує яскрава анімація.

Музичні мультфільми неодмінно сподобаються дітлахам.

На каналі можна знайти відео, у яких автор відверто розповідає про роботу в Польщі, Чехії та інших країнах.

Заробітчани знайдуть багато корисних порад для себе.

Під час війни Андрій почав розповідати про актуальні та важливі зміни для українців, тож якщо ти збираєшся виїжджати до Європи, неодмінно подивися кілька його відео.

Варто зазначити, що автор каналу — адміністратор української Вікіпедії Назар Токар.

Своїм підписникам він розповідає багато цікавих речей про науку, цифрову безпеку та про те, як насправді влаштована Вікіпедія.

Після початку бойових дій в Україні Назар почав випускати корисні подкасти, які варто послухати всім українцям.

Ще один YouTube-канал, що допомагає популяризувати українську історію.

Ведучі в роликах подають історичні факти цікаво й зрозуміла, а якісна картинка не відволікає від розповіді, а навпаки надає роликам загальної естетичності.

Фото: Unsplash

