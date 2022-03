Посівний календар садівника і городника на квітень 2022

Місячний посівний календар садівника і городника на квітень підкаже, коли та що саме варто саджати, аби рослини неодмінно потішили вас за кілька місяців.

У період війни город для багатьох став єдиним порятунком.

По-перше, робота в саду в безпечний час дає можливість відволіктися й бодай на кілька годин повернутися до звичного життя.

По-друге, власноруч вирощені овочі й фрукти ніколи не будуть зайвими, особливо в такі непрості часи.

Дотримуйся рекомендацій з цього календаря й неодмінно отримаєш добрий врожай.

Сприятливі дні: 3-4, 9, 15, 18, 21- 22, 26-27 квітня.

Несприятливі дні: 1, 8, 11-13, 23-24, 28, 30 квітня.

3-4 квітня: У ці дні варто обрізати всі чагарники й активно почати висаджувати овочеві культури (картоплю, кабачки, моркву, капусту і т.д.)

9 квітня: Сьогодні слід удобрити ґрунт, а також посіяти квасолю, суницю, полуницю.

15 квітня: Влучний день для пророщування насіння, а також прищеплення та окулювання.

18 квітня: Сьогодні слід підживити землю мінеральними й органічними добривами.

Огірки й помідори, висаджені в цей день, неодмінно потішать вас добрим урожаєм.

21-22 квітня: Протягом цих днів варто зайнятися обрізанням, омолодженням і пасинкуванням.

Садити можна яблуні та ягідні чагарники.

26-27 квітня: Цими днями слід зайнятися очищенням та обробкою кори дерев.

Хорошою ідеєю буде й проведення незначних ремонтних робіт на городі.

Перевірте стан вашого приладдя й поприбирайте на ділянці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зберігати продукти свіжими без холодильника.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.